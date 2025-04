Jak ugotować rosół? Królowa zup w wersji slow food



Szukasz przepisu na rosół? Wydawać by się mogło, że to banalna w przygotowaniu potrawa. Za jej prostotą kryją się jednak niuanse, które decydują o efekcie końcowym: smaku zupy i jej wartościach odżywczych. Jaka jest tajemnica idealnego rosołu? Jakich warzyw użyć? Na jakim mięsie przyrządzić wywar? Jak go doprawić, tak by czarował smakiem? Spróbuj przenieść filozofię slow food do własnej kuchni: użyj najlepszej włoszczyzny i najwyższej jakości mięsa Kurczaka Zagrodowego. Poznaj inspiracje na tradycyjne lub nieco bardziej fantazyjne sposoby doprawiania i urozmaicania rosołu.

Co to znaczy slow food?

Slow food to ruch społeczny istniejący już od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Narodził się we Włoszech jako wyraz sprzeciwu wobec wszechobecnego pośpiechu i mody na fast food. Jego celem jest obrona naturalnego, głębokiego smaku potraw. Zachęca do uważności, zarówno podczas przygotowywania posiłków, jak i ich spożywania. Nakłania do tego, by świadomie dobierać składniki naszych dań, a podczas ich spożywania celebrować każdy kęs. Sprzyja to bowiem nie tylko naszemu lepszemu samopoczuciu psychicznemu, ale też trawieniu.

W slow food chodzi o tradycyjne receptury, czerpanie z natury i prostą żywność. Jednym z celów tej idei jest zachowanie pamięci o regionalnych, mało rozpowszechnionych potrawach. Ważna jest również świadomość dotycząca ekologicznych produktów i nauka czerpania przyjemności z delikatnych smaków niezaburzonych wielokrotnym przetwarzaniem albo dodatkiem cukru czy soli.

Takie zwolnienie tempa może być świetną okazją do wprowadzenia korzystnych zmian w innych aspektach naszego życia, na przykład w relacjach z najbliższymi. Czas spędzony wspólnie przy stole sprzyja pogłębianiu relacji, a pyszne potrawy łagodzą obyczaje nie gorzej niż najpiękniejsza muzyka.



Rosół w stylu slow food

Przykładem żywności slow food może być rosół – długo gotowany z najlepszej jakości składników, sięgający do kulinarnych tradycji naszych babek. Jeśli chcemy, by zachwycał smakiem, istotny jest proces jego przyrządzania. Zupa powinna gotować się na niewielkim ogniu przez kilka godzin, tak aby wydobyć ze składników jak najwięcej aromatu, nie tracąc przy tym cennych właściwości składników mineralnych. Warto korzystać z naturalnych przypraw i dodatków, a unikać chemicznych polepszaczy smaku. O głębi smaku zupy zadecyduje jednak przede wszystkim jakość użytego mięsa.

Jakie mięso na rosół slow food?

Mięso z tradycyjnie hodowanego drobiu diametralnie różni się w smaku od tego pochodzącego z hodowli przemysłowej. Najlepsze, najbardziej aromatyczne jest mięso z kurczaków hodowanych w stylu slow. Smak mięsa bowiem zależy od długości i sposobu chowu kurczaka oraz od tego, czym kurczak jest karmiony.

Kurczak Zagrodowy to świetny wybór dla każdego. Mięso Kurczaka Zagrodowego jest bezpieczne dla osób aktywnych fizycznie, kobiet w ciąży, małych dzieci czy osób starszych. Charakteryzuje się wyjątkową, delikatną i kruchą strukturą, niską zawartością tłuszczu i cienką skórą. Jest również bardzo bogate w białko, witaminy z grupy B i składniki mineralne (m.in. cynk, selen, potas, żelazo i magnez). Czemu Zagrodowy jest tak wyjątkowy? Kurczaki te hodowane są w niewielkich rodzinnych gospodarstwach na Podlasiu. Żyją zgodnie z naturą, w duchu slow, bez sztucznego pośpiechu – czas ich chowu wynosi minimum 56 dni, czyli ponad połowę dłużej niż w przypadku kurczaków ze zwykłych hodowli. Zagrodowe są karmione naturalną karmą roślinną bez GMO. Podczas chowu nie podaje im się antybiotyków.

Tajniki idealnego, tradycyjnego rosołu

Aby przyrządzić idealny, aromatyczny rosół, nie wystarczy zagotować w garnku z wodą mięsa z włoszczyzną. Poniżej znajdziesz wskazówki, co zrobić, by osiągnąć pełnię smaku zupy:

użyj najwyższej jakości chudego mięsa z kurczaka (bez skóry); najlepiej Kurczaka Zagrodowego

mięso włóż do zimnej, nieposolonej wody i gotuj na niewielkim ogniu;

włoszczyznę (pietruszkę, marchew, seler, por) dodaj po ok. 1-1,5 godziny;

dla smaku możesz dodać np. odrobinę kapusty włoskiej lub cebulę opalaną na czarno nad ogniem;

podstawowe przyprawy to ziele angielskie, liść laurowy i pieprz; pod koniec gotowania dodaj też sól i pieprz mielony;

opcjonalnie dopraw lubczykiem;

rosół powinien gotować się na niewielkim ogniu, łącznie przez co najmniej 2-3 godziny.

Możesz wypróbować również tradycyjne, ale obecnie rzadko stosowane dodatki:

włoszczyznę możesz przed dodaniem do zupy podsmażyć na suchej patelni – rosół będzie nieco ciemniejszy, ale też bardziej aromatyczny;

użyj dodatków, które nadadzą twojemu rosołowi nietypowej nuty smakowej, np. ziemniaków lub grzybów.

Jeśli chcesz, aby twoja zupa była klarowna, wywar z samego mięsa możesz przecedzić przez sito przed dodaniem do niego warzyw. Możesz też w trakcie gotowania zbierać szumowiny (czyli ścinające się białko) cedzakiem. Istnieje jeszcze jeden sposób – możesz uzupełniać poziom zupy, dolewając po trochu zimnej wody. Wówczas szumowiny powinny opaść na dno, a zupa – stać się idealnie przejrzysta.

Jak urozmaicić smak rosołu?

Osoby lubiące eksperymenty w kuchni mogą zamienić zwykły rosół w smakowitą potrawę o oryginalnym smaku dzięki nietypowym składnikom. Wypróbuj dodatki takie, jak:

świeża słodka papryka – możesz dodać ją na samym początku do włoszczyzny (usuń gniazda nasienne) lub odcedzić gotowy rosół i dopiero wtedy podgotować w nim pokrojoną w paski paprykę. Doda ona rosołowi ciekawego, ale delikatnego aromatu;

papryczki chipotle i czosnek – dodaj je do wywaru i zagotuj (papryczkę dawkuj ostrożnie – jest bardzo ostra, na 4 porcje możesz użyć pół papryczki); taki rosół po meksykańsku podawaj z kawałkami skropionego sokiem z limonki awokado, możesz dorzucić też trochę posiekanej kolendry i kawałki kurczaka, a makaron zastąpić tortillą;

imbir – dodaj go razem z pozostałymi warzywami, może to być kilkucentymetrowy kawałek w całości (jedynie obrany), a możesz go też pokroić na plasterki. Imbir nada rosołowi świeżego, lekko ostrego aromatu, a dodatkowo pomoże w walce z przeziębieniem;

Czym przyprawić rosół, by nabrał niespotykanego aromatu? Możesz do niego dodać np.

goździki,

kurkumę,

zielony pieprz,

curry,

kolendrę,

czosnek,

chilli.

