Czas przygotowania: 45 min

Ilość porcji: 2

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2 cukinie,

1 papryka,

250 g pieczarek,

2 świeże pomidory (lub 1 puszka krojonych pomidorów z puszki),

2 ząbki czosnku,

1 duża cebula,

2 łyżki oleju,

sól i pieprz do smaku,

kilka gałązek świeżego tymianku.

Przygotowanie:

Obiad bez mięsa może być równie treściwy i sycący, co z mięsem. Dieta roślinna nie jest w końcu nudna, monotonna, a już na pewno nie niesmaczna! Do bezmięsnych dań dodaj dużo przypraw, szczególnie świeżych ziół – to one nadadzą twojemu daniu głębi i wyjątkowego smaku.

Jak przygotować obiad bez mięsa? Doskonale zastąpią je roślinny strączkowe: fasola, ciecierzyca lub soczewica. Możesz też użyć tofu – do leczo najlepiej sprawdzi się tofu wędzone.

Cukinię, pieczarki i paprykę pokrój w plastry. Pomidory pokrój w łódeczki. Cebulę poszatkuj i podsmaż na złoty kolor na rozgrzanym oleju. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i jeszcze chwilę smaż. Dodaj warzywa, podsmaż. Jeśli chcesz wzbogacić swój obiad bez mięsa o dodatkowe biało, dodaj też fasolę, ciecierzycę lub tofu. Dodaj świeży tymianek, odrobinę soli i świeżo zmielony pieprz. Przykryj patelnię i duś pod przykryciem przez około 20 minut.

Leczo możesz podać z ryżem lub pieczonymi ziemniakami. Smacznego!

