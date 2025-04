Czas przygotowania: 15 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

przecier pomidorowy,

2 ząbki czosnku,

zioła prowansalskie,

świeża bazylia,

sól i pieprz do smaku.

Reklama

Przygotowanie:

Sos do pizzy powinien być kremowy i bardzo esencjonalny. Robi się go z passaty pomidorowej, czyli przecieru pomidorowego. Do tego celu nie nada się koncentrat pomidorowy, który ma zbyt charakterystyczny smak. Passatę należy więc odpowiednio zredukować. Jak przygotować sos pomidorowy do pizzy?

Passatę pomidorową wlej na patelnię i podgrzewaj, aż nieco się zredukuje. Dodaj zioła, dopraw solą i pieprzem. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i jeszcze chwilę podgrzewaj. Dodaj pocięte liście świeżej bazylii. Gdy będzie gotowy, powinien być na tyle gęsty, by zbytnio się nie rozlewał, ale by można było swobodnie rozsmarować go na surowym cieście.

Jeśli chcesz, by czosnek miał bardziej delikatny smak, podpraż go wcześniej w skórce na patelni. Nie przestawaj, aż cały będzie czarny. Wtedy poczekaj aż ostygnie, a następnie wyciśnij ząbek. Będzie mniej ostry, ale bardzo intensywny w smaku.

Reklama

Więcej przepisów na sosy:

Esencjonalny sos grzybowy

Uniwersalny sos czosnkowy