Polędwiczki wieprzowe w sosie można przyrządzić na wiele różnych sposobów. Niezależnie od wyboru dodatków, kluczem do sukcesu jest mięso. Nie może stać się twarde i łykowate, a musi pozostać miękkie i delikatne. To dlatego nie wolno go poddawać zbyt długiej obróbce termicznej! Jakiego tłuszczu najlepiej użyć do przyrządzania polędwiczek w sosie? Zdecydowanie postaw na masło - to dzięki niemu danie zyska niepowtarzalny smak i aromat.

Przepis na polędwiczki w sosie miodowym

Oto składniki na polędwiczki w sosie z miodu i białego wina:

60 dag polędwiczki wieprzowej,

łyżka miodu,

2 łyżki masła,

5 dag mąki,

2/3 szklanki białego wytrawnego wina,

4 dag masła,

3 ząbki czosnku,

gałązka tymianku,

2 łyżki bułki tartej,

sól,

pieprz.

Jak zrobić polędwiczki wieprzowe w sosie z wina i miodu? Mięso umyj, osusz. Oprósz pieprzem, solą, posyp mąką, a następnie zrumień na maśle rozgrzanym z rozgniecionymi ząbkami czosnku. Dopraw posiekanym tymiankiem. Do mięsa dodaj miód i wino, odparuj. Polędwiczkę pokrój w grube plastry i podawaj z kaszą albo ziemniakami.

Przepis na polędwiczki wieprzowe w sosie śmietanowym

Oto składniki na polędwiczki wieprzowe w sosie śmietanowym:

2 polędwiczki wieprzowe,

pieprz,

2 łyżeczki musztardy,

łyżeczka ziół prowansalskich,

łyżka oleju

Na sos:

2 łyżki masła,

2 łyżki oleju,

nieduża cebula,

4 łyżki białego wytrawnego wina,

1/2 szklanki kremówki,

sól,

pieprz.

Jak zrobić polędwiczki w sosie śmietanowym? Polędwiczki opłucz, osusz. Natrzyj pieprzem i musztardą wymieszaną z ziołami. Cienkie końcówki polędwiczek podwiń pod spód. Mięso ułóż w naczyniu żaroodpornym, posmaruj łyżką oleju. Piecz około 20 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 200 stopni C. Przygotuj sos: na maśle i oleju przesmaż posiekaną cebulę, podlej winem i duś 4 minuty. Dodaj pieprz i kremówkę. Dopraw solą. Gotuj 5 minut na małym ogniu. Polędwiczki podawaj polane sosem śmietanowym.

Przepis na polędwiczki w sosie malinowym

Oto składniki na polędwiczki w sosie malinowym:

3 polędwiczki,

3 łyżeczki pieprzu,

4 łyżki masła,

sól

Na sos:

2 łyżki masła,

2 łyżki miodu,

łyżeczka startego imbiru,

100 g malin,

1/4 szklanki wina czerwonego,

pieprz.

Jak zrobić polędwiczki w sosie malinowym? Polędwiczki opłucz, natrzyj pieprzem. Na patelni rozgrzej masło zrumień mięso i podduś je. Przełóż na deskę, oprósz solą, przykryj folią aluminiową. W rondelku rozpuść masło, dodaj miód i imbir, chwilę przesmaż. Dodaj maliny, wlej wino. Duś kilka minut, aby maliny całkowicie się nie rozpadły. Dopraw. Polędwiczki pokrój, podawaj z sosem malinowym.

