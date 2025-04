Placki z dyni to świetny pomysł na szybki obiad! Zobacz jak zrobić placuszki z dyni na słodko i z czym je podać!

Składniki na placuszki z dyni z rodzynkami:

kilogram dyni,

100 g rodzynek,

150 g mąki,

2 jajka,

łyżeczka proszku do pieczenia,

1 cytryna,

1 łyżka cukru,

1 łyżeczka cynamonu,

szczypta soli,

olej do smażenia i cukier do posypania gotowych placuszków

Sposób przygotowania słodkich placuszków z dyni:

Pokroić dynię w plastry, wydrążyć pestki, upiec do miękkości w piekarniku nagrzanym do 180°. W międzyczasie namoczyć rodzynki w szklance z gorącą wodą.

Upieczoną dynię ostudzić, a następnie wydrążyć z niej miąższ i zmiksować lub rozgnieść na drobniutko widelcem.

Do miski wsypać mąkę , cukier, jajka, odsączone rodzynki, startą skórkę z cytryny, cynamon i sól. Zamieszać wszystkie składniki, a następnie odstawić na godzinę pod przykryciem. Po tym czasie do masy dodać proszek do pieczenia i dokładnie wymieszać.

Do połowy wysokości patelni wylać olej, rozgrzać i wylewać na niego niewielką ilość masy, tak aby powstały małe placuszki. Przysmażyć z obu stron. Układać na talerzu wyłożonym papierem kuchennym, który wchłonie nadmiar tłuszczu. Posypać cukrem i podawać.

Placuszki z dyni na słodko można podawać z dowolnie wybranymi owocami, które ozdobią talerz, np. figami, czy jagodami. Pyszne będą także ze śmietaną, grantem, polane miodem czy syropem klonowym.