Stopień trudności: Średnie

Składniki:

Ciasto:



20 g drożdży

150 ml ciepłej wody

1/2 łyżeczki cukru

300 g mąki pszennej

1/2 łyżeczki soli

50 ml oleju

łyżeczka suszonej bazylii

Dodatki:



keczup

150 g kiełbasy

100 g tartego żółtego sera

30 g czarnych oliwek

duży pomidor

150 g mozzarelli

Przygotowanie:

1. W misce wymieszaj mąkę z pokruszonymi drożdżami, ziołami, solą i cukrem.

2. Wlej tyle wody, by wszystkie składniki się połączyły.

3. Następnie wlej olej i wyrabiaj ciasto, aż zacznie odchodzić od rąk.

4. Z ciasta formuj kulę, przykryj ściereczką i odstaw na pół godziny do wyrośnięcia.

5. Dużą blachę wyłóż papierem do pieczenia.

6. Z ciasta uformuj 3 okrągłe blaty i posmaruj keczupem.

7. Posyp żółtym serem startym na tarce.

8. Ułóż resztę składników pokrojonych wcześniej na plasterki, tj. pomidora, kiełbasę, oliwki i mozzarellę.

9. Wszystko posyp suszonymi ziołami.

10. Blachę wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piecz przez 20 minut.