O dziwo, pizza z kalafiora w ogóle nie smakuje jakby była wykonana z tego warzywa. Jego aromat jest zaledwie leciutko wyczuwalny. Kalafiorowa pizza jest jednak lżejsza, zdrowsza i mniej kaloryczna niż tradycyjna. Trzeba przyznać, że wykonanie spodu z kalafiora jest o wiele bardziej pracochłonne, niż drożdżowego. Efekt wynagradza jednak starania! To również idealna opcja dla tych, którzy muszą przestrzegać zaleceń diety bezglutenowej, albo dla tych którzy podczas odchudzania marzą o apetycznej pizzy ;-)

Reklama

Przepis na pizzę na spodzie z kalafiora

Oto składniki na zdrową pizzę z kalafiora według Kasi Bukowskiej:

1 średnia główka kalafiora,

1/2 szklanki tartego sera (np. parmezanu),

1 duże jajko,

łyżeczka suszonej bazylii,

łyżeczka suszonego oregano,

pieprz,

sól,

składniki do obłożenia, według upodobań: salami, oliwki, pieczarki, warzywa, itp.

Zobacz też przepis na domową pizzę margerita

Jak zrobić pizzę z kalafiora? Najpierw należy zetrzeć go na tarce, a potem podgotować w osolonej wodzie z dodatkiem cukru. Niech poddusi się na wolnym ogniu przez około 10 minut. Ugotowany kalafior odcedź, a po ostygnięciu mocno odciśnij z wilgoci. Powinien być całkowicie suchy. Dodaj do niego tarty ser, jajko, a także suszone zioła, pieprz i sól. Wszystko wymieszaj, aż powstanie jednolita masa. Teraz uformuj z niej kształt okrągłego placka do pizzy. Spód podpiecz przez 30 minut w 200 stopniach C.

Gdy pizza z kalafiora będzie podpieczona, ułóż na niej składniki. Kasia Bukowska poleca sos pomidorowy, plastry salami, a także pokrojoną mozzarellę. Piecz pizzę jeszcze przez kilka-kilkanaście minut, aż składniki będą zrumienione.

Reklama

Zobacz więcej kulinarnych video