Pierś z kaczki to wyjątkowo pyszne danie, które kojarzy się dość luksusowo i nadaje się na wystawny obiad. Podaje się ją w najlepszych restauracjach, a jej cena czasem dochodzi do niebotycznych kwot. W sklepach kupisz to mięso w przystępnej cenie, a wbrew pozorom przygotowanie idealnej piersi z kaczki wcale nie jest trudne. Wystarczy pamiętać o kilku prostych trikach.

Idealna pierś z kaczki w domu? To możliwe! Przede wszystkim pamiętaj, aby smażyć ją zawsze na mocno rozgrzanej patelni - w przeciwnym razie cały tłuszcz się wytopi, a pierś z kaczki będzie sucha.

Podsmaż mięso na patelni także wtedy, gdy masz zamiar później piec kaczkę. To sekret soczystej piersi z kaczki. Gdy mięso zamknie się z wierzchu przed pieczeniem, będzie później idealnie miękkie i soczyste w środku. To znany trik szefów kuchni.

Dużym błędem w przygotowaniu kaczki jest smażenie jej na oleju. Pierś z kaczki jest wystarczająco tłusta, dlatego smaży się ją zawsze na suchej, rozgrzanej patelni. Jeśli chcesz, by wytopiło się z niej więcej tłuszczu, natnij wcześniej skórkę w kratkę.

Pierś z kaczki, po wstępnym obsmażeniu, należy piec zaledwie kilkanaście minut (10-20 minut). W trakcie pieczenia, dobrze jest polewać ją wytapiającym się tłuszczem.

Po przekrojeniu pierś z kaczki powinna być wciąż różowa w środku. Dzięki temu jest idealnie soczysta i aromatyczna

Przed usmażeniem lub podpieczeniem piersi z kaczki, możesz ją zamarynować. Będzie wtedy jeszcze bardziej aromatyczna i przesiąknie przyprawami.

Pierś z kaczki jest już wystarczająco tłusta, nie musisz dodawać do marynaty oleju. Koniecznie natnij skórę piersi z kaczki, jeśli masz ją zamiar marynować.

Zrób np. miodową marynatę do piersi z kaczki z nutą pomarańczy z naszego przepisu.

Składniki:

łyżka miodu,

łyżeczka skórki otartej z pomarańczy,

łyżeczka tymianku,

łyżka wina,

świeżo mielony czerwony pieprz,

łyżeczka musztardy Dijon.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj składniki marynaty. Natnij pierś z kaczki w kratkę. Umieść kaczkę w marynacie na kilka godzin (lub całą noc) przed wstępnym smażeniem. Zamarynowaną pierś z kaczki trzymaj w lodówce.

Przygotuj smażoną pierś z kaczki z patelni z dodatkiem rozmarynu i szalotek. Pamiętaj, że kaczkę smaży się na rozgrzanej, suchej patelni.

Składniki:

2 piersi z kaczki,

3 szalotki,

szczypta soli.

szczypta pieprzu,

kilka gałązek świeżego rozmarynu.

Sposób przygotowania:

Kaczkę osusz ręcznikiem papierowym. Oprósz solą, pieprzem i igiełkami rozmarynu. Rozgrzej bardzo mocno suchą patelnię. Kaczkę smaż przez około 10 minut - mniej więcej w połowie tego czasu przełóż ją na drugą stronę. Zdejmij pierś z kaczki z patelni i daj jej odpocząć przez kilka minut. Możesz w tym czasie nałożyć na talerze np. kopytka dyniowe i domową sałatkę. Pokrój pierś z kaczki w plastry i ułóż na talerzach. Smacznego!

Idealna pierś z kaczki to właśnie ta w wersji pieczonej. Dodatek miodu i sosu sojowego powoduje, że jej skórka się karmelizuje. Pierś z kaczki jest chrupiąca z zewnątrz, a soczysta w środku.

Składniki:

2 duże piersi z kaczki,

2 łyżki miodu,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

łyżka sosu sojowego,

3 ząbki czosnku,

2 jabłka.

Sposób przygotowania:

Skórkę piersi z kaczki natnij w kratkę i natrzyj przyprawami i przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Podsmaż ją na bardzo mocno rozgrzanej patelni przez kilka minut. Piekarnik rozgrzej do 200 stopni. Przełóż mięso do naczynia żaroodpornego i wokół wyłóż kawałki jabłek. Piecz pierś z kaczki przez 5-7 minut. Podawaj z ziemniakami, podpieczonym jabłkiem lub kaszą oraz np. surówką z selera naciowego. Smacznego!

Aromatyczna i soczysta pierś z kaczki w sosie własnym to tak naprawdę duszona pierś z kaczki. Idealna pierś z kaczki na wystawny obiad na Boże Narodzenie lub randkę.

Składniki:

4 piersi z kaczki,

szklanka wywaru drobiowego,

3 łyżki masła,

kieliszek białego wina,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

łyżeczka tymianku.

Sposób przygotowania:

Piersi z kaczki oprósz tymiankiem, solą i pieprzem, a następnie podsmaż przez dosłownie pół minuty na stronę na patelni. Przełóż do naczynia żaroodpornego. Na patelni z wytopionym tłuszczem rozpuść masło, a następnie wlej bulion i białe wino. Doprowadź do wrzenia. Zalej mięso bulionem i włóż do piekarnika rozgrzanego do 220 stopni. Piecz przez około 1 godzinę. Pierś z kaczki podawaj z ziemniakami, duszonymi figami oraz czerwonym winem. Smacznego!

Pierś z kaczki dobrze komponuje się z wyraźnymi sosami, sezonowymi warzywami i owocowymi dodatkami.

Oto kilka pomysłów na to, z czym można podać pierś z kaczki.

Sos pomarańczowy: jest jednocześnie słodki i kwaśny. Sos ten doskonale współgra z delikatnym mięsem z kaczki.

jest jednocześnie słodki i kwaśny. Sos ten doskonale współgra z delikatnym mięsem z kaczki. Sos żurawinowy lub suszona żurawina: nadaje potrawie nieco kwasowości i słodyczy.

Sos borówkowy: podkreśla wykwintny smak piersi z kaczki i przełamuje jej smak.

podkreśla wykwintny smak piersi z kaczki i przełamuje jej smak. Glazura miodowa: jest pyszna i aromatyczna oraz przełamuje smak tłustej skórki.

jest pyszna i aromatyczna oraz przełamuje smak tłustej skórki. Sos grzybowy: podkreśla leśny smak piersi z kaczki.

podkreśla leśny smak piersi z kaczki. Warzywa sezonowe: podaj kaczkę z duszonymi lub pieczonymi warzywami, takimi jak marchew, dynia, brokuły, fasola lub szparagi.

podaj kaczkę z duszonymi lub pieczonymi warzywami, takimi jak marchew, dynia, brokuły, fasola lub szparagi. Kasza lub ryż: są dobrymi dodatkami, które balansują smak piersi z kaczki. Możesz ugotować kaszę lub ryż np. z korzennymi przyprawami dla bardziej odświętnej odsłony.

są dobrymi dodatkami, które balansują smak piersi z kaczki. Możesz ugotować kaszę lub ryż np. z korzennymi przyprawami dla bardziej odświętnej odsłony. Kapusta: jest tradycyjnym dodatkiem do kaczki w wielu daniach.

jest tradycyjnym dodatkiem do kaczki w wielu daniach. Smażone pory: elegancki i dość nietypowy dodatek, który można podać z kaczką.

elegancki i dość nietypowy dodatek, który można podać z kaczką. Pieczone jabłka: doskonale komponują się z piersią z kaczki.

doskonale komponują się z piersią z kaczki. Duszona cebula: nadaje piersi z kaczki jesiennego posmaku.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 12.03.2020.

