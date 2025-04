Przygotowanie domowych pierogów z mięsem jest czasochłonne, ale warte poświęceń. Do tego dania możesz użyć w zasadzie dowolnego mięsa - odpowiednia będzie wołowina, wieprzowina, a także mięso drobiowe. Możesz użyć np. tej porcji, na której przygotowywałaś rosół lub bulion. Farsz do pierogów powinien mieć wyrazisty smak, warto więc wzbogacić go cebulą oraz czosnkiem, a nawet pieczarkami. Kluczem do sukcesu jest także duża ilość przypraw.

Przepis na pierogi z mięsem i pieczarkami

Oto składniki na pierogi z mięsem i pieczarkami:

Na ciasto:

50 dag mąki,

jajko,

3/4 szklanki ciepłej wody,

2 łyżki oleju,

szczypta soli

Na farsz:

50 dag mięsa z rosołu (wołowina, drób),

20 dag pieczarek,

cebula,

3 łyżki masła,

sól,

pieprz.

Jak zrobić pierogi z mięsem? Rozpocznij od przygotowania farszu. Pieczarki pokrój i przesmaż na połowie masła. Mięso pozbaw kości, a następnie zmiel w maszynce razem z pieczarkami. Cebulę drobniutko posiekaj, zeszklij na maśle, dodaj do masy mięsnej, wymieszaj, dopraw solą i pieprzem. Odstaw.

Teraz przygotuj ciasto na pierogi. Do miski wsyp mąkę, dodaj jajko, olej i sól, wodę i wyrób gładkie ciasto. Na podsypanym mąką stole rozwałkuj je na cienki placek. Wykrawaj z niego szklanką kółka. Na każdym kładź łyżeczkę farszu i zlepiaj pierożki. Pierogi z mięsem wrzucaj do osolonego wrzątku i gotuj 2-3 minuty, licząc od momentu wypłynięcia.

Przepis na pierogi z mięsem kurczaka w sosie pieczarkowym

Oto składniki na pierogi z mięsem kurczaka w sosie pieczarkowym:

Na ciasto:

50 dag mąki,

łyżeczka masła,

2 żółtka,

gorąca woda

Na farsz:

filet z kurczaka,

marchewka,

pietruszka,

sól,

pieprz,

jajko,

2 łyżki posiekanej natki

Na sos:

20 dag pieczarek,

masło,

olej,

2 ząbki czosnku,

szklanka kremówki,

sól,

pieprz,

starty parmezan do posypania.

Jak zrobić pierogi z mięsem z kurczaka w sosie pieczarkowym? Filet z kurczaka ugotuj z marchewką i pietruszką. Na stolnicę przesiej mąkę i dodaj masło, dokładnie wymieszaj. Dodaj żółtka i ponownie dokładnie wymieszaj. Stopniowo wlewaj gorącą wodę w takiej ilości, aby zagnieść zwarte ciasto. Odłóż je na oprószonej mąką stolnicy, przykrywając miską, na mniej więcej 30 minut.

Filet z kurczaka zmiel razem z pietruszką, dodaj posiekaną marchew, jajko, natkę pietruszki. Całość wymieszaj i dopraw solą i pieprzem. Ciasto na pierogi cienko rozwałkuj, wycinaj krążki o średnicy 5 cm. Nakładaj farsz i formuj pierożki, dobrze dociskając brzegi. Zlep końce pierożków. W dużym garnku zagotuj osoloną wodę z dodatkiem łyżki oleju. Wrzucaj partiami pierogi z mięsem, delikatnie zamieszaj i od momentu wypłynięcia na wierzch gotuj 1-2 minuty.

Grzyby pokrój na plasterki. W garnuszku roztop łyżkę masła, dodaj łyżkę oleju. Wrzuć pieczarki i smaż, aż będą miękkie. Dodaj posiekany czosnek oraz sól i pieprz. Wlej śmietanę, gotuj chwilkę na dużym ogniu, aż sos nieco zgęstnieje. Pierogi z mięsem podawaj z sosem.

