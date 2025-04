Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

0,5 kg kapusty kiszonej

40 g suszonych grzybów

cebula

kilka łyżek oleju

2 jajka

750 g mąki

400 ml wrzącej wody

sól

Przygotowanie:

1. Mąkę przesiej na stolnicę.

2. Od całości mąki oddziel jedną szklankę.

3. Do oddzielonej części wbij jajko i posiekaj w mące.

4. Do reszty mąki wlewaj po trochu wodę i siekaj.

5. Po wlaniu całości, połącz obie części mąki i wyrób ciasto - musi być gładkie.

6. Kapustę zalej wodą, gotuj 50 min.

7. Odcedź i odstaw.

8. Grzyby mocz w wodzie (najlepiej przez całą noc), a następnie gotuj dwie godziny.

9. Chłodną kapustę odciśnij z wody i posiekaj drobno.

10. Posiekaj grzyby.

11. Grzyby i kapustę połącz z jajkiem.

12. Cebulę posiekaj, podsmaż i dodaj do kapusty.

13. Farsz według uznania dopraw solą oraz pieprzem.

14. Rozwałkuj ciasto, wykrój koła szklanką.

15. Nakładaj na nie po trochu farszu i sklejaj.

16. Gotuj w osolonej wodzie (aż do wypłynięcia).