Pierogi leniwe, leniwe kluski czy kopytka? Nazwa prawdopodobnie wzięła się stąd, że jest to rzeczywiście "leniwa" wersja pierogów. Twaróg w farszu, czy jak kto woli nadzieniu, który zazwyczaj ląduje wewnątrz pierożka, tym razem zostaje wmieszany na szybko do ciasta. No i nie trzeba mozolnie ich lepić! Tak więc pierogi leniwe są dla leniwych, ale nie tych pozbawionych smaku. Oto prosty i smaczny przepis na leniwe pierogi zwane też leniwymi kluseczkami. Danie kuchni polskiej w pełnej krasie. Trzeba znać.

Pierogi leniwe a kopytka



Czym się różnią pierogi leniwe od równie popularnych kopytek? Głównie tym, że w przypadku leniwych używa się dużo sera twarogowego. W przypadku kopytek głównym składnikiem są ziemniaki. Nazwy te często są stosowane zamiennie.

Leniwe pierogi - składniki:



½ kg tłustego mielonego sera twarogowego

2-4 jajka

1 szklanka mąki pszennej

sól

1 łyżka tartej bułki

1 łyżka masła

Pierogi leniwe z cynamonem i masełkiem - palce lizać! /fot. Fotolia

Jak przygotować leniwe pierogi?



Do sera dodać same żółtka jajek, szczyptę soli, wymieszać. Następnie dodać mąkę i jeszcze raz wymieszać. Ubić pianę z białek, dodać do masy serowej i delikatnie wymieszać.

Położyć ciasto na wysypanej mąką stolnicy, uformować wałek grubości 2cm, spłaszczyć, zrobić kratkę tępą stroną noża, kroić na ukos i gotować we wrzącej osolonej wodzie.

Gdy leniwe pierożki wypłyną na wierzch, wyjąć łyżką cedzakową na talerz. Podawać ze zrumienioną na maśle bułką tartą.

Z czym podawać leniwe pierogi?



Pierogi leniwe można podawać zarówno na słodko, jak i słono. Najczęściej podaje się je z cukrem, cynamonem, czy bitą śmietaną. Na słono dobrze smakują właśnie z bułką tartą, masełkiem, czy nawet skwareczkami. Leniwe pierożki można też podawać z kwaśną śmietaną tak jak pierogi ruskie lub traktować jako dodatek do mięs, gulaszu, dania głównego. My polecamy wypróbować także ze szpinakiem czy np. roszponką. Połączeń smakowych można tu wymyślić sporo, ogranicza nas tak naprawdę wyłącznie gust smakowy.