Pielmieni to małe pierożki, ale to nie znaczy, że mają też mało smaku. Mają bardzo delikatne ciasto i kremowe, rozpływające się w ustach mięsne nadzienie. Pochodzą z Syberii, stąd często nazywa się je syberyjskimi pierogami. Do kuchni polskiej przywędrowały podczas zaborów.

Podobnie jak litewskie kołduny, pielmieni można gotować we wrzątku lub bulionie. Możesz je potem podać też w jego towarzystwie. Jak je przygotować? Nic prostszego!

Składniki na ciasto:

3 szklanki mąki,

1 szklanka lodowatej wody,

1/2 łyżeczki soli,

1 jajko,

łyżeczka oleju.

Składniki na farsz:

30 dag wołowiny,

30 dag wieprzowiny,

1 cebula,

3 ząbki czosnku,

pół szklanki mleka,

pieprz, sól.

Sposób przygotowania:

Zacznij od przygotowania ciasta. Jajko wymieszaj z wodą i solą. Wsyp mąkę do dużej miski i zrób na środku wgłębienie. Wlej wodę z solą i jajkiem. Zagnieć ciasto, dodaj olej i szybko wyrób. Odstaw na około 15 minut pod ściereczką. Przygotuj nadzienie. Mięso zmiel z cebulą i czosnkiem. Dopraw, dolej mleko i dokładnie wyrób, by jak najmocniej napowietrzyć masę - będzie wtedy delikatniejsza. Ciasto rozwałkuj. Wykrawaj kółka kieliszkiem do wina. Na każde kółeczko nakładaj farsz i zlepiaj jak uszka. Gotuj pielmieni w osolonej wodzie lub dowolnym bulionie aż wypłyną. Smacznego!

