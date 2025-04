Przygotowanie 20 min

Pieczenie ok. 65 min

Porcja 470 kcal

Przepis na 6 porcji:

- 1,20 kg schabu środkowego

- 90 dag wydrylowanych wiśni (mogą być mrożone)

- szklanka białego wytrawnego wina

- 5 łyżek oleju

- 1/4 łyżeczki mielonego cynamonu

- szczypta mielonego białego pieprzu

- szczypta mielonego czarnego pieprzu

- szczypta suszonego tymianku

- sól

Sposób wykonania:

1. Schab umyj, osusz. Ostrym, długim nożem zrób w nim dwie głębokie kieszenie. Połowę wydrylowanych wiśni wymieszaj z cynamonem oraz białym pieprzem, włóż w kieszenie, zepnij wykałaczkami.

2. Schab natrzyj solą, czarnym pieprzem i suszonym tymiankiem. Włóż do brytfanny, polej olejem oraz winem. Piekarnik nagrzej do temperatury 200 stopni, wstaw brytfankę z mięsem, piecz ok. 40 minut, często podlewając powstałym sosem. Następnie dołóż pozostałe wiśnie i piecz kolejne 25 minut w temperaturze 190 stopni. Podawaj z ziemniakami z wody.

