Czas przygotowania: 30 min

Ilość porcji: 2

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2 pstrągi łososiowe, wypatroszone i sprawione,

łyżka oleju,

czosnek,

świeże zioła, np. pietruszka, tymianek lub rozmaryn,

sól i pieprz do smaku,

cytryna.

Reklama

Do podania:

0,4 kg ziemniaków,

surówka lub sałatka wedle uznania.

Przygotowanie:

Pstrąg łososiowy jest o wiele mniej tłusty od klasycznego łososia norweskiego, ale z pewnością nie można odmówić mu smaku. To jednak nie koniec jego zalet. Jest prawie o połowę tańszy, a do tego zawiera o wiele mniej szkodliwych substancji w porównaniu do hodowlanego łososia.

Można go przyrządzić na wiele sposobów, jednak my polecamy klasykę, czyli wersję pieczoną. Jak przyrządzić idealnego pstrąga tęczowego?

Jeśli używasz całego pstrąga, musisz go najpierw wypatroszyć. Nic w tym trudnego! Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, przeczytaj nasz poradnik jak sprawić rybę. Nagrzej piekarnik do 250 stopni (230 z włączonym termoobiegiem). Pstrągi opłucz i osusz ręcznikiem papierowym, a następnie zrób po kilka nacięć z jednej strony każdej ryby. Nasmaruj pstrągi oliwą i natrzyj ziołami. Do środka włóż plasterki cytryny i czosnek – w ząbkach lub przeciśnięty przez praskę. W wersji mniej dietetycznej możesz dodać do środka ryby również plasterek masła. Pstrągi ułóż w naczyniu żaroodpornym nacięciami do góry. Skrop delikatnie oliwą i piecz przez 15-20 minut. Ziemniaki obierz i ugotuj. Możesz zrobić z nich puree lub podawać w całości – na przykład z koperkiem. Pstrąga tęczowego podawaj też ze świeżymi sałatkami lub surówkami – na przykład odświeżającą surówką z selera naciowego. Koniecznie też połóż obok ćwiartkę cytryny, by móc skropić sokiem pieczoną rybę. Smacznego!

Reklama

Sprawdź inne inspiracje na zdrowy i lekki obiad:

Gotowane pulpety z indyka w pysznym sosie

Aromatyczny łosoś z piekarnika