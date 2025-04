Składniki

1 kg karkówki wieprzowej

30 dag pieczarek

1 szkl. wina czerwonego

szczypta soli ( wg. uznania)

szczypta pieprzu ziołowego

szczypta pieprzu

0,5 kostki margaryny do smażenia

Sposób przygotowania

Karkówkę myjemy, kroimy w plastry, doprawiamy solą, czarnym pieprzem i pieprzem ziołowym. Pieczarki czyścimy, kroimy w grube plastry. Karkówkę podsmażamy, na rumiano.

Podsmażoną karkówkę wkładamy do naczynia żaroodpornego. Na tłuszczu z karkówki podsmażamy pieczarki. Do podsmażonych pieczarek dodajemy szklankę czerwonego wina. Gdy wino odparuje, pieczarki dodajemy do karkówki. Karkówke z pieczarkami pieczemy 1 godz.