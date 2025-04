Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

1 kg piersi indyka

10 dag żółtego sera

3 małe papryki, najlepiej w różnych kolorach

2 ząbki czosnku

przyprawa do kurczaka

słodka papryka

sól

pieprz



Przygotowanie:

Zobacz przepis na pieczeń z indyka z papryką i żółtym serem! To danie pasuje na niedzielny obiad lub jako apetyczne mięso na święta. Nie dość że pysznie smakuje, to do tego ciekawie wygląda!

Mięso umyj, osusz i rozkrój delikatnie w ten sposób, aby powstał prostokątny płat mięsa. Czosnek obierz i zmiażdż. Natrzyj mięso czosnkiem.

Posyp wszystkimi przyprawami. Papryki pozbaw gniazd nasiennych i pokrój w podłużne paski. Ser zetrzyj. Mięso posyp jego częścią, ułóż kolorowe papryki i posyp resztą sera. Nadzienie zawiń w mięso i zasznuruj bawełnianą nicią.

