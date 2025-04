Mięso perliczki bogate w witaminy B1, B2 oraz E jest również źródłem magnezu, cynku i potasu. Pieczona w piekarniku lub na grillu ma delikatny aromat. Faszerowana nadzieniem z orzechów włoskich i sera jest idealnym pomysłem na obiad lub wykwintną kolację. Sprawdź nasze pomysły na perliczkę!

Reklama

Perliczka pieczona

Oto składniki na perliczkę pieczoną:

suszony tymianek

starty ser

orzechy włoskie

średnia perliczka

cytryna

kawałki wędzonej szynki

szczypta soli

szczypta pieprzu

oliwa z oliwek

Jak zrobić pieczoną perliczkę?

Perliczkę dokładnie myjemy i oczyszczamy. Kroimy na mniejsze części za pomocą ostrego noża. Części drobiu osuszamy ręcznikiem papierowym i nacieramy solą i świeżo zmielonym pieprzem. Ścieramy skórkę i wyciskamy sok z cytryny. Siekamy orzechy włoskie i odstawiamy na bok. Perliczkę obtaczamy wędzoną szynką i nacieramy skórką z cytryny. Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Kawałki mięsa wykładamy na blachę do pieczenia. Polewamy oliwą z oliwek i układamy starte orzechy. Pieczemy przez 50 minut. Tak przygotowaną perliczkę serwujemy z ulubioną surówką.

Rosół z perliczki

Oto składniki na rosół z perliczki:

średnia perliczka

2 marchewki

średnia cebula

pęczek koperku

szczypta soli

szczypta pieprzu

woda

Jak zrobić rosół z perliczki?

Dokładnie obmywamy i oczyszczamy perliczkę. Następnie układamy w dużym garnku wypełnionym zimną wodą. Doprawiamy solą i pieprzem. Obieramy i siekamy cebulę oraz marchewkę. Dodajemy koperek lub opcjonalnie pietruszkę. Gotujemy na wolnym ogniu przez około 2 godziny. Tak przygotowany rosół możemy podawać z mięsem z perliczki oraz z ulubionym makaronem.

Perliczka faszerowana

Oto składniki na faszerowaną perliczkę:

średnia perliczka

kawałki bekonu

średnia cebula

3 łyżki mąki

4 łyżki masła

garść orzechów włoskich

bułka tarta

2 cytryny

jajko

Jak zrobić faszerowaną perliczkę?

Najpierw przygotowujemy nadzienie. Siekamy drobno cebulę oraz bekon. Podsmażamy na rozgrzanej patelni i dodajemy masło. Następnie siekamy orzechy włoskie i dodajemy do reszty składników. Dosypujemy mąkę, bułkę tartą i zagęszczamy całość. Tak przygotowane nadzienie mieszamy z roztrzepanym jajkiem. Perliczkę dokładnie myjemy i oczyszczamy. Nacieramy solą i świeżo zmielonym pieprzem. Ścieramy skórkę i wyciskamy sok z cytryny. Nadzienie wkładamy delikatnie do wnętrza perliczki i zaszywamy za pomocą sznurka. Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Pieczemy przez 50 minut na każdy kilogram mięsa. Tak przygotowane mięso możemy serwować z dodatkiem pieczonych warzyw lub sałatką.

Reklama

Zobacz inne przepisy na obiad