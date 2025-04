Ilość porcji: 2

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

200 g makaronu penne

20 ml oliwy z oliwek extra virgin

100 g kalmara

80 g pomidorów

230 g małży

60 g cukinii

50 ml wywaru rybnego

pietruszka

sól

pieprz

Przygotowanie:

1. Pokrój kalmara w cienkie paseczki.

2. Starannie umyj małże, usuwając piasek.

3. W garnku podsmaż zmiażdżony ząbek czosnku na 10 ml oliwy, następnie dodaj kalmara i małże.

4. Przygotuj wywar rybny - z ości i głów wyfiletowanych ryb. Usuń oczy i skrzela!

5. Do czosnku i owoców morza dodaj wywar, dopraw solą i pieprzem, posyp odrobiną posiekanej pietruszki.

6. Pokrój cukinię i pomidory w drobne kawałki i podsmaż na patelni na pozostałych 10 ml oliwy.

7. Ugotuj makaron, dobrze go odsącz i wymieszaj w garnku z sosem z owoców morza, stale go podgrzewając.

8. Zwiększ płomień, dodaj warzywa i dopraw do smaku.

Materiały prasowe, Mamma Mia