Patisony przeciwdziałają cukrzycy oraz wspomagają odchudzanie. Faszerowane sycącym ryżem, ziemniakami oraz innymi pieczonymi warzywami są doskonałą przystawką lub pomysłem na obiad. Zapiekane w piekarniku patisony możemy urozmaicić dodatkiem sosu czosnkowego lub pomidorowego. Sprawdź jak przygotować patisony tak, aby smakowały najlepiej!

Reklama

Patisony faszerowane kurczakiem

Oto składniki na patisony faszerowane kurczakiem:

3 duże patisony

pierś z kurczaka

marchewka

seler

pomidory

szczypta soli

szczypta pieprzu

majeranek suszony

Jak zrobić patisony faszerowane kurczakiem?

Patisony dokładnie myjemy i wydrążamy środek. Następnie pierś z kurczaka doprawiamy solą, pieprzem i majerankiem. Kroimy na mniejsze kawałki i podsmażamy na rozgrzanej patelni. Marchewkę, pomidory i seler obieramy i kroimy w drobną kostkę. Przekładamy wszystko do patisonów i przykrywamy wydrążoną resztką miąższu. Zapiekamy w piekarniku przez 40 minut. Tak przygotowane danie możemy podawać również jako przystawkę. Idealne z dodatkiem sosu pomidorowego lub czosnkowego.

Patisony faszerowane pieczarkami

Oto składniki na patisony faszerowane pieczarkami:

200 g pieczarek

3 duże patisony

cebula

marchewka

szczypta soli

szczypta pieprzu

bulion warzywny

Jak zrobić patisony faszerowane pieczarkami?

Pieczarki obieramy i kroimy drobno. Patisony wydrążamy. Cebulę i marchew szatkujemy. Całość doprawiamy solą i pieprzem. Podsmażamy na patelni z dodatkiem bulionu warzywnego. Przekładamy do środka patisonów i zapiekamy przez 35 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Tak przygotowane patisony możemy podawać z dodatkiem ryżu.

Patisony faszerowane ryżem

Oto składniki na patisony faszerowane ryżem:

opakowanie ryżu

szczypta soli

szczypta pieprzu

garść tartego sera żółtego

3 duże patisony

średnia cebula

Jak zrobić patisony faszerowane ryżem?

Ryż gotujemy w gorącej i osolonej wodzie przez 20 minut. Odstawiamy do wystygnięcia. Patisony wydrążamy i łączymy z ryżem, startym serem żółtym. Doprawiamy solą i pieprzem. Siekaną cebulę podsmażamy na rozgrzanej patelni, Łączymy z resztą składników. Przekładamy do wydrążonych patisonów. Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na 35 minut. Tak przygotowane faszerowane patisony możemy serwować z sosem czosnkowym.

Reklama

Zobacz inne przepisy na obiad