Patison to bogactwo wapnia, potasu i magnezu. Doskonale reguluje pracę przewodu pokarmowego oraz przemianę materii. Nie zawiera tłuszczu, dlatego jest doskonałym składnikiem wielu diet. W postaci faszerowanej lub sycącej zupy – sprawdź jaka wersja przypadnie ci najbardziej do gustu!

Patison faszerowany fit

Oto składniki na faszerowanego patisona:

3-4 średnie patisony

cukinia

2 średnie marchewki

szczypta soli

szczypta pieprzu

garść startego sera żółtego

Jak zrobić faszerowanego patisona w wersji fit?

Patisony dokładnie myjemy pod bieżącą wodą. Wydrążamy ze środka miąższ. Następnie myjemy cukinię i kroimy w mniejszą kostkę. Marchewkę ścieramy na tarce i doprawiamy solą i pieprzem. Łączymy wszystkie składniki i przekładamy do wydrążonego wcześniej patisona. Posypujemy startym serem żółtym. Przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Zapiekamy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez 15 minut. Tak przygotowane faszerowane patisony w wersji fit doskonale smakują z sosem jogurtowym.

Fit zupa z patisona

Oto składniki na fit zupę z patisona:

3 szklanki bulionu warzywnego

3-4 patisony

2 średnie marchewki

średnia cukinia

100 g drobnego makaronu

kapusta czerwona

2-3 ziemniaki

Jak zrobić fit zupę z patisona?

Bulion warzywny przelewamy do dużego garnka i dolewamy wodę. Marchewkę, patisony, cukinię i ziemniaki obieramy i kroimy w drobną kostkę. Kapustę czerwoną siekamy i przekładamy do garnka. Wszystko zagotowujemy i dusimy przez około 15 minut. Dodajemy suchy makaron i dusimy kolejne 15 minut. Tak przygotowana zupa z patisona w wersji fit smakuje doskonale z dodatkiem posiekanej pietruszki.

Fit placki z patisona

Oto składniki na fit placki z patisona:

1,5 szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej

łyżeczka proszku do pieczenia

3-4 średnie patisony

jajko

szczypta soli

szczypta pieprzu

średnia cebula

olej

Jak zrobić fit placki z patisona?

Patisony dokładnie myjemy pod bieżącą wodą i ścieramy na tarce o dużych oczkach. Dodajemy przesianą mąkę pszenną, proszek do pieczenia oraz sól i pieprz. Cebulę siekamy drobno i podsmażamy na złoty kolor. Łączymy wszystkie składniki na gładką masę. Rozgrzewamy patelnię i smażymy placki przez minutę z każdej strony. Tak przygotowane placki odsączamy na ręczniku papierowym. Możemy je podawać z dodatkiem jogurtu naturalnego.

