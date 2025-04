Pasztet z ciecierzycy to bardzo popularne danie wegetariańskie, ale przepis powinni przetestować wszyscy, aby przekonać się, jak pyszny i sycący może być pasztet bez mięsa. Ta potrawa świetnie nadaje się nie tylko na co dzień, ale również na świąteczny stół, a do tego jest niezwykle łatwy w przygotowaniu.

Składniki na pasztet z ciecierzycy:

1 i 1/2 szklanki suchej ciecierzycy,

1 łyżeczka ziela angielskiego,

3 listki laurowe,

6 łyżek oliwy z oliwek,

3 łyżki koncentratu pomidorowego,

5 czubatych łyżek kaszy manny,

2 jajka,

2 cebule,

2 marchewki,

1 pietruszka,

1 kawałek selera korzeniowego,

3 ząbki czosnku,

pęczek natki pietruszki,

łyżeczka słodkiej papryki,

łyżeczka ostrej papryki,

sól,

pieprz,

1/2 łyżeczki kuminu.

Jak zrobić pasztet z ciecierzycy?

Ciecierzycę zalej wodą i mocz przez całą noc. Rano wodę wylej, ciecierzycę przerzuć do garnka i zalej świeżą wodą. Dopraw solą, zielem angielskim i pokruszonymi listkami laurowymi. Gotuj przez 2-3 godziny. To najżmudniejszy etap przygotowań pasztetu z ciecierzycy. Cieciorkę wyłów z garnka i przerzuć do sporej miski. Cebulę i czosnek posiekaj, na tarce o grubych oczkach zetrzyj marchewkę, pietruszkę i selera. Przygotowane warzywa przesmaż, aby pozbyć się nadmiaru wody. Na patelnię wlej całą oliwę. Wrzuć najpierw cebulę, aż lekko się zrumieni. Teraz dodaj czosnek i pozostałe warzywa. Wszystko razem przesmaż, aż jarzyny puszczą wodę i nabiorą delikatnego koloru. Teraz dopraw je kuminem oraz słodką i ostrą papryką. Smaż jeszcze przez chwilę, dodaj koncentrat pomidorowy. Wymieszaj, smaż przez 30 sekund. Posiekaj pęczek natki pietruszki. Pietruszkę i wszystkie warzywa wraz z oliwą dodaj do ciecierzycy. Całość wymieszaj i zblenduj na gładką masę. Na końcu przypraw pasztet z ciecierzycy solą i pieprzem, dodaj kaszę manną i jajka. Danie piecz przez 50-60 minut w 190 stopniach.

Więcej przepisów na pyszne pasztety:

