Okrasa do pierogów to pyszny dodatek, który dopełnia smak klasycznego polskiego dania. Przetestuj wszystkie propozycje i wybierz swój ulubiony dodatek do pierogów.

Pokrojoną, przesmażoną i zeszkloną na maśle lub oleju cebulkę warto dodać do pierogów z mięsem, kapustą czy ruskich. To też idealna okrasa do pierogów na Wigilię, kiedy nie powinno się jadać mięsnych potraw.

Żeby przygotować idealną cebulową okrasę, smaż cebulkę wolno, by się powoli zeszkliła. Jeśli lubisz chrupiącą cebulkę w okrasie do pierogów, podnieś temperaturę smażenia dopiero pod koniec.

Tarta bułka delikatnie przyrumieniona na maśle doskonale pasuje do pierogów z serem lub pierogów z owocami. Można do niej dodać łyżkę cukru, a będzie jeszcze smaczniejsza.

Śmietana w połączeniu z cukrem to najlepszy dodatek do pierogów z owocami. Proponujemy też polewać nią pierogi z serem. Niektórzy chwalą sobie jedzenie pierogów ruskich ze śmietaną.

Wędzony, pokrojony i zrumieniony boczek to idealna mięsna okrasa do pierogów. Pasuje do pierogów ruskich, mięsnych i tych z serem. Można go przesmażyć razem z cebulką, by połączyć zalety tych dwóch klasycznych dodatków do pierogów.

Zielona pietruszka to świeży i smaczny dodatek do pierogów na słono. Najlepiej pasuje do podsmażonych pierogów. Żeby okrasa z pietruszki była smaczna, koniecznie posiekaj natkę na bardzo drobne kawałki i wymieszają ją z niewielką ilością masła, by dokładnie rozprowadzić natkę po pierogach.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 17.01.2013.

