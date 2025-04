Fot. Fotolia

Wypróbuj przepisy na wigilijne potrawy z karpia!

Karp zapiekany z pieczarkami

Dobrym pomysłem jest przygotowanie karpia zapiekanego z pieczarkami. Rybę należy najpierw skropić sokiem z cytryny, oprószyć solą i pieprzem, po czym przykryć i odstawić. Pieczarki podsmażamy na maśle, posypując je solą i pieprzem. Każdy kawałek karpia zanurzamy najpierw w rozmąconych jajkach, a potem w mące wymieszanej z łyżeczką słodkiej papryki w proszku. Podsmażamy rybę, a potem układamy w naczyniu żaroodpornym, dodając pieczarki. Obkładamy wiórkami zimnego masła, całość zapiekamy około 15 minut.

Karp po toruńsku

Bardzo oryginalnym pomysłem jest karp po toruńsku. Rybę kroimy, solimy, skrapiamy sokiem z cytryny i odstawiamy na jakiś czas. Kroimy włoszczyznę, dwie cebule i połowę kapusty włoskiej. Warzywa wrzucamy do garnka z litrem wody, wrzucamy też głowę i ogon karpia, dodajemy ziele angielskie, liść laurowy, goździki, mielony imbir oraz skórkę z cytryny. Gotujemy około pół godziny, a następnie wywar przecedzamy i łączymy z połową szklanki wytrawnego wina.

Zalewamy kawałki ryby i gotujemy na wolnym ogniu około 15 minut. Następnie karpia wyjmujemy i układamy na półmisku żaroodpornym. Do wywaru dodajemy szklankę ciemnego piwa i 2 łyżki startego piernika toruńskiego. Kiedy sos zgęstnieje, dodajemy 2 łyżki masła oraz po 50 g rodzynek i płatków migdałowych. Polewamy sosem dzwonka karpia i wstawiamy na kilka minut do gorącego piekarnika.

Karp gotowany po wiedeńsku

Lżejszą wersją jest karp gotowany po wiedeńsku. Do garnka z wodą wlewamy szklankę wina, wkładamy włoszczyznę, cebulę, po kilka ziaren pieprzu i ziela angielskiego, liść laurowy, 3 gałązki świeżego tymianku lub sporą ilość suszonego, pęczek natki pietruszki. Do całości można dodać szczyptę soli. Po kilkunastu minutach wkładamy pokrojoną w dzwonka rybę, a kiedy wywar się zagotuje, trzymamy całość na małym ogniu około pół godziny. Karp po wyjęciu z takiego wywaru jest gotowy do podania, należy tylko odczekać chwilę, aż odcieknie. Podaje się go z chrzanem, można go też polać zrumienionym na patelni masłem.

Paprykarz z karpia

Ciekawym pomysłem jest też paprykarz z karpia. Małe kawałki karpia solimy i odstawiamy pod przykryciem. Do garnka wlewamy odrobinę oleju i podsmażamy 2 pokrojone cebule. Zeszkloną cebulę posypujemy sproszkowaną słodką papryką. Dolewamy pół szklanki wody, wrzucamy pokrojoną zieloną i czerwoną paprykę oraz kilka pokrojonych pomidorów bez skórki. Dodajemy liść laurowy, parę ziaren ziela angielskiego, majeranek, szczyptę soli i pieprzu. Kiedy jarzyny zrobią się bardzo miękkie, wlewamy szklankę śmietany wymieszanej z łyżką mąki. Na koniec wkładamy kawałki ryby i całość dusimy około 20 minut. Tak przyrządzoną potrawę możemy podawać z ziemniakami, kluseczkami lub z chlebem.

Jak widać, karp nie musi być nudny. Poza smażeniem i przyrządzaniem go w galarecie istnieje mnóstwo sposobów przygotowania potraw z tą świąteczną rybą w roli głównej. Szukajmy więc pomysłów i nie bójmy się zaskoczyć naszych domowników i gości - jeśli nie na Wigilii, to w dowolny dzień roku.

