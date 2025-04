Przygotowanie obiadu dla niejadka to nie lada wyzwanie. Mylne jest przekonanie, że dzieci wolą dania łagodniejsze w smaku. Potrawy doprawiaj tak, jakbyś gotowała dla siebie (wyjątkiem są bardzo ostre przyprawy)!

Dzieci nie zawsze chętnie sięgają po dania, które nam, dorosłym, kojarzą się z dziecięcym (przedszkolnym i szkolnym) jedzeniem. Krupnik, pierogi i leniwe wcale nie muszą znaleźć się w TOP 10 każdego malucha.

Co jeszcze możesz zrobić, by zachęcić dziecko do jedzenia? Serwuj mu smaki, których nigdy byś nie podejrzewała o to, że mogą stać się jego ulubionymi. Oliwki? Wędzone ryby? A może coś z kuchni azjatyckiej? Być może jeszcze nie odkryłaś ulubionych smaków swojej pociechy.

W naszym zestawieniu przepisów znajdziesz łatwe i w dużej większości szybkie dania, które pomogą rozbudzić apetyt twojego malucha. Każdy z nich to przepis na 3 osoby - 2 osoby dorosłe i 1 dziecko.

Świetne nie tylko na obiad, ale również na kolację lub leniwe niedzielne śniadanie. Możesz je podawać z dowolnymi, sezonowymi owocami, miodem, jogurtem lub wiórkami kokosowymi. Prawdziwych niejadków z pewnością przekona odrobina polewy czekoladowej.

Składniki:

300 g mąki pszennej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 opakowanie cukru waniliowego,

300 g jogurtu greckiego,

3 jajka,

3 łyżki oleju roślinnego.

Sposób przygotowania:

Do miski przesiej mąkę. Dodaj proszek do pieczenia i cukier waniliowy. Dodaj jajka, jogurt grecki, olej i wszystko dokładnie wymieszaj mikserem. Na patelni rozgrzej łyżkę oleju i smaż placuszki na złoto z obu stron.



Większość dzieci kocha makarony. Jeśli twoje akurat nie, może makaron w kształcie ulubionych bohaterów z kreskówek je przekona? To idealny obiad dla niejadka!

Składniki:

250 g makaronu,

1 puszka pomidorów,

2 ząbki czosnku,

1 mała cebula,

parmezan do podania,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj al dente. Na patelni rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę. Do 2 minutach dodaj czosnek przeciśnięty przez praskę i puszkę pomidorów. Smaż przez 5-7 minut, aż sos nieco się zredukuje. Dopraw całość solą i pieprzem. Makaron podawaj z tartym parmezanem.



Zamiast klasycznych kotletów mielonych, przygotuj zgrabne i wygodniejsze w jedzeniu klopsiki. Mogą być z mięsa drobiowego, wieprzowego lub mieszane - wieprzowo-drobiowe.

Składniki:

300 g mięsa wieprzowego (łopatki),

1 puszka pomidorów,

1 mała cebula,

2 ząbki czosnku,

3 łyżki bułki tartej,

1 jajko,

1 łyżeczka suszonego oregano,

1 łyżeczka suszonego tymianku,

1 łyżeczka suszonej bazylii,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Mięso zmiel w maszynce. Na patelni rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę. Po 2 minutach dodaj jeden ząbek czosnku, oregano i tymianek. Smaż minutę i dodaj do zmielonego mięsa. Do masy dodaj bułkę tartą, jajko, dopraw całość solą i pieprzem i dokładnie wyrób rękami. Uformuj klopsiki i smaż je na rozgrzanej oliwie - dokładnie z każdej strony. Na patelnię z pulpecikami wlej puszkę pomidorów, bazylię, przeciśnięty przez praskę czosnek i zagotuj. Dopraw solą i pieprzem. Gotuj bez przykrycia przez około 15 minut.



Możesz go podać z ryżem, makaronem albo z pulpecikami mięsnymi. Dlaczego drobiowo-wołowy? Ma zdecydowanie więcej smaku umami, niż ten przygotowywany wyłącznie z kurczaka czy indyka.

Składniki:

200 g mięsa wołowego np. szponder,

400 g kurczaka (skrzydełka, udka),

2 cebule,

2 marchewki,

1 pietruszka,

1 seler,

3 liście laurowe,

5-6 ziarenek ziela angielskiego,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Mięso umyj, przełóż do garnka i zalej zimną wodą. Zagotuj regularnie zbierając szumowiny. Po godzinie zmniejsz ogień, dodaj liście laurowe, ziele angielskie i sól. Po kolejnej godzinie dodaj obrane i umyte warzywa - cebula powinna być wcześniej opalona nad ogniem lub upieczona na najwyższej półce piekarnika (10 minut w 220 stopniach). Rosół wołowo-drobiowy zestaw z ognia po kolejnych 2 godzinach gotowania.

Jedzenie dla dzieci nie może być nudne. Jeśli z jakiegoś powodu twój maluch unika koloru zielonego, nic na siłę. Zamiast groszku czy brokułów, dodaj do risotto marchewkę albo... buraka! Są słodkie, a przecież dzieci kochają słodkie dania!

Składniki:

200 g ryżu arborio,

700 ml bulionu warzywnego,

2 piersi z kurczaka,

50 g masła,

100 g parmezanu,

2 ugotowane buraki,

1 ząbek czosnku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzej masło i zeszklij cebulę. Dodaj czosnek przeciśnięty przez praskę i wsyp cały ryż. Dodawaj stopniowo, najlepiej po jednej chochli gorącego bulionu - gdy ryż wchłonie całość, dodawaj kolejną. Na oddzielnej patelni usmaż piersi z kurczaka - mięso umyj, pokrój na drobniejsze kawałki, oprósz solą i pieprzem, smaż na oleju roślinnym dokładnie z każdej strony. Na sam koniec gotowania do ryżu dodaj pokrojone w kostkę buraczki, dopraw solą i pieprzem i wymieszaj całość. Różowe risotto wyjmij na talerz. Na środku ułóż kurczaka, a całość posyp parmezanem.



W tym przepisie składniki możesz dowolnie modyfikować według gustu twojego malucha. Świetnie sprawdzą się pomidory, oliwki, papryka i szynka. To zdecydowanie jeden z tych przepisów, w których jesteś w stanie przemycić najwięcej warzyw i zieleniny.

Składniki:

300 g mąki pszennej,

25 g świeżych drożdży

1/2 łyżeczki cukru,

2 łyżki oliwy z oliwek,

200 ml ciepłej wody,

1 papryka,

100 g szynki,

kilka oliwek,

1 pomidor,

100 g mozzarelli,

150 ml passaty,

1 łyżeczka oregano,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Drożdże pokrusz do miseczki, dodaj cukier, drożdże i ciepłą wodę. Wymieszaj całość i odstaw na 15 minut. Do miski przesiej mąkę, dodaj sól, wyrośnięty rozczyn, oliwę z oliwek i zagnieć ciasto. Ciasto przełóż do miski natłuszczonej oliwą i przykryj ściereczką. Odstaw na godzinę do wyrośnięcia. Przygotuj wszystkie warzywa: pomidory pokrój w plastry, paprykę i szynkę w cienkie paski, oliwki na pół. Zetrzyj ser na tarce o grubych oczkach. Wyrośnięte ciasto wyjmij na stolnicę i podziel na małe kulki. Każdą z nich rozgnieć palcami na placek i nakładaj po kolei: łyżkę passaty, odrobinę oregano, szynkę i warzywa. Całość posyp serem. Piecz przez 10-12 minut w piekarniku nagrzanym do 220 stopni Celsjusza. Mini pizze to doskonały pomysł na obiad dla każdego niejadka!



Zdrowsza wersja klasycznych nuggetsów z frytkami, które kochają wszystkie dzieciaki - nie bez powodu znajdują się w menu niemal każdej restauracji (bez względu na kuchnię, którą serwuje).

Składniki:

pierś z kurczaka,

200 g ziemniaków,

100 ml mleka,

1 jajko,

50 g mąki pszennej,

1 łyżeczka papryki słodkiej,

szklanka płatków kukurydzianych,

1 łyżeczka suszonego tymianku,

1 łyżeczka suszonego rozmarynu,

oliwa z oliwek,

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzej do 200 stopni Celsjusza. Piersi z kurczaka umyj, pokrój na mniejsze kawałki i oprósz solą i pieprzem. Zamocz w mleku na 15 minut. Ziemniaki dokładnie wyszoruj i pokrój na ósemki. Przełóż do miski, dodaj oliwę, sól i pieprz i ulubione zioła - w naszym przypadku to tymianek i rozmaryn. Całość porządnie wymieszaj. Ziemniaki wyłóż na blachę do pieczenia i wstaw do piekarnika. Piecz przez 30 minut. Zmniejsz temperaturę piekarnika do 190 stopni Celsjusza. Kurczaka osusz i zacznij panierować - najpierw oprósz mąką, następnie w jajku, a na koniec w pokruszonych płatkach kukurydzianych. Mięso wyłóż na blachę z papierem do pieczenia i wstaw do piekarnika na 15 minut. Kurczaka w panierce podawaj z ulubionym sosem twojego niejadka!



