Obiad dla całej rodziny za 10 złotych? To możliwe. Co więcej, tani obiad wcale nie musi oznaczać nudy i mało atrakcyjnego wyglądu. Wystarczy starannie, z kilkudniowym wyprzedzeniem planować zakupy i ułożyć rodzinne menu tak, aby po pierwsze kupować w atrakcyjnych cenach, po drugie wykorzystywać resztki, a po trzecie eksperymentować i korzystać z kuchni całego świata!

Na rynku jest mnóstwo tanich produktów, które mogą stanowić podstawę dania - ryż, makaron, kasza i ziemniaki - niech to zawsze będzie baza. Najprostszym sposobem jest wykorzystanie ich do dań jednogarnkowych - jest nie tylko tanio, ale również szybko.

Polska kuchnia ma całą gamę dań mącznych, których przygotowanie kosztuje grosze. Możesz wtedy zaszaleć z dodatkami. Kopytka, kluski leniwe, kluski z śląskie czy pyzy to tylko niektóre z nich. Doskonale pasują do nich gęste serowe lub grzybowe sosy. Od czasu do czasu warto urozmaicać je dodatkiem dyni, batatów lub szpinaku (zamiast części ziemniaków w przepisie).

Jakie jeszcze dania doskonale wpisują się w schemat obiadu dla całej rodziny za 10 złotych? Zupy! Są sycące, pyszne i tanie. Nie mówimy tylko o klasykach jak pomidorowa czy ogórkowa, ale również o zupach-krem czy orientalnych zupach z soczewicą.

Rób przemyślane zakupy

Zacznij od zrobienia listy obiadowej, najlepiej na cały tydzień. Rób starannie, dobrze zaplanowane zakupy - unikniesz dzięki temu kupowania produktów, których możesz nie wykorzystać, a tym samym zmarnować.

Kupuj produkty w promocyjnych cenach - korzystaj ze wszystkich kart lojalnościowych, w ten sposób można sporo zaoszczędzić!

Wykorzystuj resztki

Niemarnowanie jedzenia jest ważnie nie tylko dla nas, ale również dla świata. Kombinuj - bo wszystko da się wykorzystać. Z poprzedniego dnia zostały ugotowanie ziemniaki? Zrób z nich kotlety ruskie. Gotowałaś bulion warzywny? Warzywa z rosołu wcale nie muszą wylądować w koszu. Zrób z nich pyszne, pieczone kotlety warzywne. Skrawki wędlin czy serów dorzuć do tarty lub zapiekanki, a z czerstwego pieczywa zrób tosty francuskie.

Korzystaj z kuchni świata

Obiady za 10 zł wcale nie muszą oznaczać wyłącznie naszej tradycyjnej kuchni. Jedną z najtańszych kuchni świata jest kuchnia włoska. Spaghetti z sosem pomidorowym albo aglio olio to tanie klasyki, które zawsze się sprawdzą. Niedrogim rozwiązaniem jest również pizza, to w końcu tylko mąka, drożdże, pomidory i ser.

Pierogi leniwe to pyszny pomysł na szybki i tani obiad. Potrzebujesz tylko kilku składników. Możesz podać je z bułką tartą, masłem lub kremowym sosem. Świetnie smakują także na słodko - z cukrem lub owocami i jogurtem.

Składniki:

150 g mąki pszennej,

500 g półtłustego twarogu,

3 jajka,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Białka oddziel od żółtek i przełóż do osobnych misek. Do żółtek dodaj twaróg i lekko rozgnieć widelcem lub zmiksuj. Masa nie musi być idealnie gładka. Białka ubij ze szczyptą soli na sztywną pianę, a następnie dodaj do masy i delikatnie wymieszaj szpatułką. Dodaj mąkę i całość wymieszaj. Gotowe ciasto będzie lekko klejące. Przełóż je na blat obsypany mąką i zroluj długi wałek. Potnij na kawałki. Następnie pierogi ugotuj w lekko osolonej wodzie.

Spaghetti możesz przygotować w wersji mięsnej lub wege. Warzywna opcja będzie tańsza, ale obie będą tak samo pyszne.

Składniki:

makaron spaghetti,

puszka pomidorów krojonych,

garść pomidorków koktajlowych,

cebula,

ząbek czosnku,

300 g mięsa mielonego (opcjonalnie),

bazylia i oregano,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj w osolonej wodzie. Na patelni podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę, a kiedy się zeszkli, dodaj czosnek. Smaż kilka minut, a następnie dodaj mięso mielone (jeśli używasz). Podsmaż, ale się zrumieni i dodaj pomidory. Podsmażaj na wolnym ogniu, aż sos lekko się zredukuje. Dodaj przyprawy i całość dobrze wymieszaj. Na talerz wyłóż makaron, dodaj sos oraz pokrojone na połówki lub ćwiartki pomidorki. Opcjonalnie udekoruj całość startym serem lub świeżymi przyprawami.

Ryż z pieczarkami to pyszna propozycja, która może być zarówno samodzielny daniem, jak i dodatkiem. Możesz podać go razem z pieczonymi pałkami z kurczaka. To tania i szybka propozycja na zdrowy i pożywny, a przede wszystkim pełnowartościowy obiad.

Składniki:

250 g ryżu,

400 g pieczarek,

cebula,

2 ząbki czosnku,

1,5 litra bulionu (świeżego lub z kostki),

100 g śmietany 18%,

sól i pieprz,

oregano i majeranek.

Sposób przygotowania:

Do rondelka wsyp ryż i zalej go bulionem. Doprowadź do wrzenia. Gotuj na małym ogniu, aż ryż wchłonie całą wodę. Cebulę pokrój w kostkę, a pieczarki w plasterki. Grzyby podsmaż na oleju, aż lekko zbrązowieją. Następnie dodaj cebulę, a kiedy się zeszkli - przeciśnięty przez praskę lub drobno posiekany czosnek. Kiedy ryż wchłonie cały bulion, dodaj pieczarki z cebulą i czosnek, a następnie dopraw do smaku. Śmietanę zahartuj i dodaj do ryżu. Wymieszaj i pogotuj jeszcze kilka minut.

Placki z cukinii to pyszny pomysł na lekki, zdrowy, ale przy okazji pożywny obiad. Świetnie smakują ze śmietaną, sosem czosnkowym czy tzatzikami. Możesz je podawać także z sosem grzybowym lub pieczeniowym.

Składniki:

duża cukinia,

duża cebula,

2 jajka,

100 g mąki pszennej,

sól i pieprz,

majeranek,

szczypta mielonej słodkiej papryki.

Sposób przygotowania:

Cukinię umyj, osusz, a następnie zetrzyj na grubych oczkach. Następnie lekko posól i postaw miskę pod lekkim kątem, aby woda spłynęła na dno. Pozostaw na ok. 15 minut. Po tym czasie odlej wilgoć, a do masy dodaj jajka, mąkę oraz przyprawy. Całość dobrze wymieszaj. Nakładaj porcje masy na rozgrzany olej i smaż kilka minut z każdej strony.

