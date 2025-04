Nie od dziś wiadomo, że najkrótsza droga do serca wiedzie przez żołądek. A jaki może być lepszy sposób na to, by jeszcze mocniej skrócić tę drogę, niż podać jeden z najsilniejszych afrodyzjaków świata, czyli owoce morza. W Lidlu kupisz teraz krewetki za jedyne 28,99 zł za 450 g. Z nich z pewnością przygotujesz pyszną kolację walentynkową.

Co z nich przyrządzić? Im prostsze danie, tym lepsze, dlatego przygotuj coś, co doskonale smakuje, a zajmuje niewiele czasu. Pad thai z krewetkami, krewetki w tempurze czy tradycyjne smażone na maśle z czosnkiem i białym winem będą strzałem w dziesiątkę.

Krewetki z czosnkiem i białym winem

Składniki:

20 sztuk krewetek,

40 g masła,

3 łyżki oliwy z oliwek,

3 ząbki czosnku,

2 łyżki posiekanej natki pietruszki,

50 ml białego wina,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Krewetki rozmróź w letniej wodzie i obierz z pancerzy (oprócz ogonków), oczyść. Na patelni rozpuść 2 łyżki masła. Podsmaż lekko przeciśnięty przez praskę czosnek. Dodaj na patelnię krewetki. Smaż minutę z jednej strony. Wlej wino i pozwól mu trochę odparować. Przewróć krewetki na drugą stronę i smaż przez kolejną minutę. Na ostatnią minutę przełóż krewetki na grzbiet. Dodaj resztę masła, oliwę oraz posiekaną natkę pietruszki. Podawaj, póki są ciepłe. Smacznego!

Spaghetti z krewetkami w sosie pomidorowym

Składniki:

200 g makaronu spaghetti,

2 ząbki czosnku,

50 ml białego wina,

1 puszka krojonych pomidorów bez skórki,

150 g krewetek,

3 łyżki masła,

świeża bazylia,

świeże oregano,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Na patelni podsmaż czosnek, dodaj pomidory, wino, świeże zioła i duś, aż nieco się zredukuje. Dopraw solą i pieprzem, dodaj makaron i wymieszaj. Krewetki podsmaż na maśle po minucie z każdej strony. Makaron rozłóż na talerze, dodaj krewetki. Smacznego!

