Jak przygotować szpinak świeży, a jak mrożony do naleśników?

Młode liście szpinaku należy wstępnie umyć pod bieżącą wodą i rozłożyć do wysuszenia lub przełożyć do suszarki do sałaty. Gotowy składnik gotujemy 3-4 minuty we wrzącej, osolonej wodzie i przekładamy do miski z wodą i lodem - ten proces nazywamy blanszowaniem.

Mrożony szpinak wstępnie rozmrażamy i podsmażamy na patelni z masłem lub oliwą. Na tym etapie doprawiamy i osuszamy liście lub mieszankę z wilgoci. Możemy zaprawić go śmietanką kremówką lub topionym serem.

Naleśniki ze szpinakiem i serem feta

Składniki:

2 jajka

2 szklanki mąki

szklanka mleka

szczypta soli

garść świeżego szpinaku

kawałek masła

czosnek

100 g sera feta

cebula

oliwa z oliwek

Jak zrobić naleśniki ze szpinakiem i serem feta?

Mąkę łączymy z jajkami i mlekiem i miksujemy na gładką masę. Stopniowo wylewamy porcje płynu na rozgrzaną patelnię wysmarowaną oliwą z oliwek. Smażymy cienkie naleśniki. Na osobnej patelni przesmażamy blanszowany szpinak i stopniowo dodajemy starty czosnek, masło oraz ser feta. Dusimy przez około 5 minut. Nadziewamy płaty naleśników gotowym farszem i podajemy z ulubionym sosem, np. czosnkowym na bazie jogurtu.

Naleśniki ze szpinakiem i serem białym

Składniki:

szpinak mrożony

kostka białego sera

2 szklanki mąki

2 jajka

szklanka mleka

szczypta soli

pomidorki koktajlowe

czosnek

oliwa z oliwek

Jak zrobić naleśniki ze szpinakiem i serem białym?

Szpinak rozmrażamy i osuszamy na rozgrzanej patelni. Stopniowo doprawiamy solą i pieprzem. Podsmażamy na oliwie z oliwek ze startym czosnkiem. Możemy dodatkowo podlać go śmietanką kremówką. Sypiemy kawałki białego sera i dusimy razem z piórkami cebuli i pomidorkami koktajlowymi przez około 5 minut. W międzyczasie miksujemy mąkę, jajka i mleko. Porcjami nalewamy masę na rozgrzaną patelnię i smażymy płaty naleśnikowe. Gotowym farszem nadziewamy je i zawijamy.

