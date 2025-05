Przełom wiosny i jesieni to idealny czas na dania z młodej kapusty, która jest teraz najdelikatniejsza i najbardziej aromatyczna. Duszona lub zasmażana kapusta to prostota i genialny smak w jednym garnku. Dopiero niedawno odkryłam, że w kuchni mojej babci do kapusty trafiał wyjątkowy składnik. Zawsze dodawała do niej starte lub posiekane jabłka, a czasami również śmietanę i kminek.

Reklama

Dzięki owocowemu dodatkowi młoda kapusta nie jest mdła, ma bardziej wyrazisty winny lub słodko-kwaśny smak. Owoc również likwiduje goryczkę kapusty. Co więcej, duszone jabłka powodują, że potrawa ma ciekawszą konsystencję. Jeżeli zwykle dodajesz cukier do kapusty, to jabłkami możesz śmiało zastąpić ten niezdrowy dodatek.

Młoda kapusta z jabłkiem – prosty i szybki przepis

Wykonanie tego dania jest bardzo proste i nie zajmuje więcej niż 15 minut. Do młodej kapusty możesz dodać słodko-kwaśne jabłka (np. Jonagold, Cortland, Jonatan, Ligol) lub odmiany kwaskowate (np. Reneta, Antonówka, Gloster, Granny Smith).

Składniki (na 4 porcje):

1 główka młodej kapusty,

2 jabłka,

1 cebula,

1 szklanka wody,

3 łyżki masła,

1 łyżka mąki,

sól i cukier do smaku,

świeży koperek.

Sposób przygotowania:

Kapustę oczyść i drobno poszatkuj. Podsmaż na maśle posiekaną drobno cebulę. Dodaj kapustę, jabłka pokrojone w kostkę, posól i dolej wodę. Gotuj bez przykrycia, często mieszając, aby nie przypalić kapusty. Rozmieszaj dokładnie mąkę w niewielkiej ilości zimnej wody. Dodaj do kapusty, mieszaj i zagotuj. Na końcu posól do smaku, dodaj posiekany koperek i wymieszaj.

Możesz do kapusty wrzucić łyżkę kminku, dzięki czemu danie jest mniej wzdymające. Moja babcia dodawała również czasami cukier i śmietanę 18% (na końcu).

Młoda kapusta z jabłkiem jest znacznie smaczniejsza, fot. Adobe Stock, Monika

Młoda kapusta z jabłkiem, imbirem i orzechami

To nieco podkręcona wersja młodej kapusty z jabłkiem z dodatkiem orzechów włoskich i imbiru. Idealna, jeżeli chcesz przygotować coś nieoczywistego, ale nawiązującego do tradycji.

Składniki (na 4 porcje):

1 główka młodej kapusty,

2 jabłka,

1 cebula,

1 łyżka startego świeżego imbiru

3 łyżki masła

½-1 szklanki wody lub bulionu,

sól i pieprz do smaku

garść orzechów włoskich.

Przygotowanie:

Kapustę oczyść i poszatkuj drobno. Cebulę pokrój w drobną kostkę. Jabłko zetrzyj na grubych oczkach. Podsmaż cebulę na maśle, uważając, by jej nie przypalić. Dodaj imbir i chwilę podsmażaj. Dodaj kapustę, mieszaj na małym ogniu. Umieść starte jabłka i dodaj bulion lub wodę. Przykryj i duś przez ok. 10 minut. Pilnuj, żeby nie rozgotować kapusty. Na końcu dodaj sól i pieprz do smaku. Wymieszaj. Odlej płyn lub gotuj jeszcze przez chwilę bez przykrycia, by nadmiar wody odparował. Posyp prażonymi orzechami, wymieszaj i podawaj.

Z czym podawać młodą kapustę?

Młodą kapustę łączy się przede wszystkim z potrawami mięsnymi. Pasują do niej wieprzowina, cielęcina i wołowina. Częstym dodatkiem są gotowane ziemniaki. Dobrze komponuje się z grzybami. Można też jeść po prostu młodą kapustę bez niczego albo z kromką chleba.

Czytaj także: