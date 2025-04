Czas przygotowania: 45 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

- 50 dag mielonego mięsa

- 2 marchewki

- 1 cebula

- sól

- pieprz

- olej

- szklanka bulionu

- 3 ziemniaki

- 2 łyżki mąki

- 1 jajko

- natka pietruszki

Reklama

Przygotowanie:

Marchewki i cebulę obrać, pokroić w kostkę, wrzucić do rondla, skropić olejem, zeszklić, dodać mięso, podlać bulionem, dusić 5 minut, mieszając. Przyprawić, przełożyć do natłuszczonego żaroodpornego naczynia, ziemniaki wyszorować, ugotować w łupinach, lekko przestudzić, obrać, przecisnąć przez praskę. Dodać mąkę i jajko, zagnieść ciasto, mięso przykryć plackiem ciasta, cienko posmarować olejem, zrobić otwory. Wstawić naczynie do piekarnika rozgrzanego do temperatury 190°C, piec ok. 30 minut, aż ciasto lekko się zrumieni. Wyjąć, posypać natką pietruszki, podawać prosto z piekarnika z surówkami.

Rada: Do podlewania pieczeni warto użyć aromatycznej kostki mięsnej. Można też mięso skrapiać winem lub piwem, np. wieprzowinę.

Reklama

Źródło: "Przyjaciółka"