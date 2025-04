Czas przygotowania: 20 min

Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

30 dag makaronu np. świderki lub rurki,

40 dag świeżych lub 25 dag mrożonych liści szpinaku,

łyżka masła,

2 ząbki czosnku,

150 ml śmietany,

2 jajka,

10 dag sera z niebieską pleśnią,

2 łyżki startego parmezanu,

sól,

pieprz,

opcjonalnie: suszone pomidory, pierś kurczaka, pieczarki.

Reklama

Przygotowanie:

Zapiekanka ze szpinakiem i makaronem to wyjątkowo smaczne danie. Możesz ją przygotować jako lasagne ze szpinakiem, polaną beszamelem i posypaną parmezanem lub zrobić nieco prostszą wersję, która jest naprawdę szybka w przygotowaniu. My proponujemy dodać do zapiekanki ze szpinakiem ser z niebieską pleśnią, który ma mocny aromat, idealnie pasujący do szpinaku.

Zapiekanki makaronowe robi się wyjątkowo szybko. Wystarczy podgotować makaron, dodać ulubione warzywa i mięso i... gotowe. Jak zrobić idealną zapiekankę ze szpinakiem?

Makaron ugotuj al dente - zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Szpinak zblanszuj na patelni z dodatkiem masła. Jeśli używasz mrożonego szpinaku, wcześniej wyjmij go z zamrażarki. Dodaj do szpinaku ser z niebieską pleśnią oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Wymieszaj z ugotowanym makaronem. W misce dokładnie wymieszaj jajka ze śmietaną oraz startym parmezanem. Przełóż makaron ze szpinakiem do naczynia żaroodpornego i polej z wierzchu masą jajeczną. Uwaga - jeśli masz więcej czasu na przygotowywanie zapiekanki ze szpinakiem, możesz wzbogacić ją również większą ilością dodatków. Dodaj np. pokrojone w paski suszone pomidory. Zapiekankę ze szpinakiem i makaronem piecz w temperaturze 200 stopni przez około 25 minut. Jej wierzch powinien być równomiernie zrumieniony. Smacznego!

Reklama

Więcej przepisów na proste zapiekanki:

Zapiekanka makaronowa z pieczarkami

Zapiekanka ziemniaczana z kiełbasą

Zapiekanka gyros