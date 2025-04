Cieszy podniebienie podczas lunchowej przerwy, jest idealnym sposobem na udaną randkę i nieodłącznym kompanem spotkań z najbliższymi. Świetnie zgrywa się z sałatkami i sosami – wprost uwielbia towarzystwo wszelakich dodatków. Dania z nim są proste, a przede wszystkim – wyjątkowo pyszne!

Kiedy przychodzi ochota…

Nie raz w życiu opieramy się ze zrezygnowaniem o drzwi lodówki, refleksyjnie wpatrując się w jej wnętrze. Szukając kulinarnego szczęścia, powoli zerkamy w szuflady z warzywami, z nadzieją przeglądamy półki, jednak w naszej głowie nie pojawia się żaden genialny pomysł.

Nie raz zapominamy, że to co najlepsze, kryje się często w prostych przepisach. Wystarczy, aby zawsze w domowej półce znalazł się jeden produkt, który można przygotować na tysiące sposobów – makaron! Stanowiący idealną bazę, kochający wszelkie wariacje, wybitnie smakujący ze słodkimi i słonymi dodatkami.

Lista możliwości jest nieskończona – od najprostszego aglio olio, poprzez zapiekankę ze wszystkiego co znajduje się w naszych zapasach, aż do deserowego makaronu z owocami. Bądźmy przygotowani!

Najważniejsze jest spotkanie…

Jedzenie jest doskonałym towarzyszem w budowaniu relacji. Rozmowa przy stole, wspólne biesiadowanie to idealny sposób na relaks, pielęgnowanie przyjaźni i delektowanie się wolnym czasem w gronie najbliższych.

Gotowanie zbliża ludzi, jest kreatywną formą spędzania wolnego czasu, a co więcej – zawsze kończy się nagrodą. Bo czy jest coś lepszego niż uwieńczenie dnia przy talerzu aromatycznego spaghetti przyrządzonego z bliską osobą?

Z roku na rok przybywa sympatyków/fanów makaronowej uczty – nie dziwi więc fakt, że na jego cześć, dzięki inicjatywie 40 producentów z całego świata ustanowione zostało święto. Od 1994 roku, 25 października obchodzimy Światowy Dzień Makaronu.

Makaron i basta!

Dziś już wiadomo, że makaron nie tylko pozwala urozmaicić codzienną dietę, ale jest szybki w przygotowaniu oraz doskonale przyjmuje smak wszelkich potraw. Bez względu na to z jakimi dodatkami postanowimy go przyrządzić, warto wybierać ten z najlepszej jakości pszenicy.

Proces produkcji makaronu wymaga lat doświadczeń i sprawdzonych sposobów – makarony Lubella produkowane są od przeszło 140 lat i cieszą podniebienia sympatyków makaronowych uczt.

Miłość do makaronu niejedno ma imię, a jeszcze więcej kształtów (w niebieskich opakowaniach Lubelli kryje się ich aż 30!) – dania z jego udziałem mogą towarzyszyć nam podczas śniadania, obiadu jak i kolacji. Specjalnie dla Was, z okazji Dnia Makaronu Lubella przygotowała dwa pyszne i proste przepisy, które pozwolą wyczarować smaczne i efektowne dania. To jak? Gotowi na świętowanie? Tak jak lubicie!

Sałatka z makaronem mini świderki

Składniki:

400 g makaronu Lubella mini świderki,

mix sałat,

1 awokado,

150 g pomidorków koktajlowych,

garść orzechów,

2 łyżki oliwy z oliwek,

sól/pieprz.

Przygotowanie:

Makaron ugotować zgodnie z przepisem na opakowaniu. Odcedzić i przełożyć do miski. Awokado pokroić w kostkę, pomidorki koktajlowe przekroić na pół i dodać do makaronu. Następnie dodać posiekane orzechy. Całość skropić oliwą z oliwek, dodać garstkę mix sałat a na koniec doprawić solą i pieprzem.

Spaghetti z kurczakiem w sosie pomidorowo paprykowym

Składniki:

500 g makaronu Lubella spaghetti,

300 g piersi z kurczaka,

3 papryki (po jednej z każdego koloru - czerwona, żółta i zielona),

3 pomidory malinowe,

1 cebula,

olej do smażenia,

1 łyżeczka czerwonej słodkiej papryki,

1 łyżeczka suszonej bazylii,

sól/pieprz,

kilka listków świeżej bazylii.

Przygotowanie:

Makaron ugotować zgodnie z przepisem na opakowaniu. Na niewielkiej ilości oleju podsmażyć pokrojoną w drobną kostkę cebulę. Następnie dodać pokrojoną w kostkę pierś z kurczaka, szczyptę soli, pieprzu i dalej smażyć. Do usmażonego kurczaka dodać pokrojone w kostkę papryki. Pomidory sparzyć gorącą wodą, obrać ze skórki, a następnie pokroić w kostkę i dodać do mięsa. Dodać przyprawy, doprawić do smaku solą i pieprzem, całość wymieszać. Na koniec dodać makaron i listki świeżej bazylii.