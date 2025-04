Łosoś w cieście francuskim smakuje najlepiej z dodatkiem podsmażonego na maśle szpinaku, pora, słonym serem feta oraz chrupiącymi orzechami. Do przygotowania tej potrawy potrzebujesz kawałka ryby o wielkości mniej więcej 500 g. Szpinak może być świeży lub mrożony. Danie należy zapiekać w piekarniku.

Składniki na łososia w cieście francuskim to:

filet z łososia o wadze około 500 g, pozbawiony skóry i ości,

spore opakowanie ciasta francuskiego,

jasna część pora,

150 g świeżego lub mrożonego szpinaku,

1 jajko,

1 garść orzechów,

1 łyżka masła,

1 cytryna,

100 g sera feta,

2 ząbki czosnku,

cynamon,

gałka muszkatołowa,

sól,

pieprz.

Na początku posiekaj pora. Podsmaż go na maśle, aż się zeszkli. Na patelnię dorzuć szpinak, a także drobno pokrojony czosnek. Smaż, aż ze szpinaku odparuje woda. Mieszankę na patelni dopraw solą, pieprzem, cynamonem i gałką muszkatołową. Farsz gotowy! Piekarnik rozgrzej do 200 stopni C.

Filet z łososia ułóż na cieście francuskim - Kasia Bukowska radzi, aby zrobić to w całości, chociaż oczywiście możesz przygotować też pojedyncze porcje. Ciasto delikatnie ponacinaj. Łososia obsyp solą i pieprzem, na wierzch zetrzyj skórkę z wyparzonej cytryny. Na rybę wyłóż połowę farszu szpinakowego i pokruszoną fetę. Potem wysyp resztę szpinaku, a wierzch obsyp orzechami. Ciasto francuskie pozawijaj, tworząc kształt warkocza - na filmiku pokazuje to dokładnie Kasia Bukowska!

Łososia w cieście francuskim posmaruj roztrzepanym jajkiem. Danie piecz przez około 40 minut.