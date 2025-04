Łosoś pieczony pochodzący zarówno z Norwegii, jak i Bałtyku jest bogaty w cenne kwasy omega – 3 i 6, które pozytywnie wpływają na nasza sylwetkę i zdrowie. Łosoś pieczony na patelni, w folii aluminiowej lub łosoś pieczony w sosie to doskonały pomysł na lekki lunch – sprawdź nasze przepisy!

Łosoś pieczony na patelni: przepis

Oto składniki na łososia pieczonego na patelni:

4 filety z łososia

2 łyżki oliwy z oliwek

szczypta świeżo mielonego pieprzu

szczypta soli

Jak zrobić łososia pieczonego na patelni?

Rozgrzewamy patelnię z odrobiną oliwy z oliwek. Doprawiamy łososia solą i pieprzem. Obsmażamy z każdej strony około 4 minut. Przekładamy rybę za pomocą szpatułki tak, by nie rozerwać delikatnej struktury łososia. Zdejmujemy skórę za pomocą łyżki lub noża. Możemy go podawać z dzikim ryżem i pomidorkami koktajlowymi.

Łosoś pieczony w sosie : przepis

Oto składniki na łososia pieczonego w sosie:

3-4 filety z łososia

szczypta soli

szczypta pieprzu

oliwa z oliwek

garść posiekanej pietruszki

Sos cytrynowy

posiekana cebula

¼ soku z cytryny

¼ szklanki białego wina

½ szklanki śmietanki kremówki

pół kostki masła

Jak zrobić łososia pieczonego w sosie?

Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Blachę wykładamy papierem do pieczenia i układamy na niej filety z łososia. Doprawiamy solą, pieprzem i oliwa z oliwek. Łosoś pieczony przez 15 minut będzie idealnie wilgotny i wypieczony. W małym rondelku mieszamy ze sobą cebulę, sok z cytryny, wino i gotujemy przez 8 minut. Po tym czasie dodajemy masło i kremówkę – pamiętamy o mieszaniu do czasu zgęstnienia. Pieczonego łososia dekorujemy sosem cytrynowym i posiekana pietruszką.

Łosoś pieczony w folii aluminiowej: przepis

Oto składniki na łososia pieczonego w folii aluminiowej:

3-4 filety z łososia

4 łyżki oliwy z oliwek

szczypta soli

szczypta pieprzu

3 pokrojone pomidory

2 cebule

¼ szklanki soku z cytryny

suszone oregano

suszony tymianek

Jak zrobić łososia pieczonego w folii aluminiowej?

Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Nacieramy filety łososia oliwa z oliwek, solą oraz pieprzem. W misce mieszamy ze sobą pomidory, cebule, oliwę, sok z cytryny, oregano oraz tymianek. Porcje łososia układamy do foliowych łódeczek i wokół wkładamy warzywa. Zamykamy szczelnie paczuszki. Pieczemy przez 25 minut. Podajemy z puree z ziemniaków lub ryżem basmati.

