Leczo z cukinii na bazie świeżych warzyw to lekkie danie jednogarnkowe, które przyrządzimy w niecałe pół godziny. Z dodatkiem aromatycznej kiełbasy przygotujemy sycące i niewymagające danie. Większe ilości z powodzeniem przechowamy w słoikach, które wekujemy w gorącej wodzie. Sprawdź nasze przepisy na leczo z cukinii!

Leczo z cukinii: przepis

Oto składniki na leczo z cukinii:

2 łodygi selera naciowego

garść pomidorków koktajlowych

szklanka soku pomidorowego

3 małe cukinie

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta cukru

2 średnie papryki

pół szklanki wody

Jak zrobić leczo z cukinii?

Kroimy seler łodygowy na mniejsze kawałki i przekładamy do garnka. Dorzucamy pokrojone wcześniej pomidory, sok pomidorowy oraz cukinię. Wszystko dusimy przez około 15-20 minut. Wlewamy wodę i doprawiamy solą, pieprzem i cukrem. Dusimy kolejne 10 minut do zgęstnienia. Tak przygotowane leczo z cukinii doskonale smakuje z chrupiącymi grzankami lub kaszą gryczaną.

Leczo z cukinii na zimę: przepis

Oto składniki na leczo na zimę:

3 średnie cebule

5 średnich cukinii

3 papryki ostre

500 g pieczarek

5-6 średnich pomidorów

szczypta soli

szczypta pieprzu

olej

woda

Jak zrobić leczo na zimę?

Cebulę drobno szatkujemy. Cukinię kroimy drobno i usuwamy nasiona za pomocą łyżeczki. Rozgrzewamy olej w garnku i podsmażamy cebulę na złoty kolor. Kroimy paprykę i pieczarki na drobne paseczki. Pomidory obieramy ze skórki i wrzucamy do garnka. Całość dusimy przez 20 minut do miękkości. Do wyparzonych wcześniej słoików przelewamy leczo i zakręcamy dokładnie. Wekujemy w gorącej wodzie przez 15 minut. Tak przyrządzone leczo z cukinii doskonale smakuje z mięsem i ziemniakami.

Leczo z cukinią i kiełbasą: przepis

Oto składniki na leczo z cukinią i kiełbasą:

2 duże papryki

3 ząbki czosnku

szczypta soli

szczypta pieprzu

6 pomidorów

pętko kiełbasy wiejskiej

olej

Jak zrobić leczo z cukinią i kiełbasą?

Paprykę kroimy w drobne paseczki. Czosnek przeciskamy przez praskę. Pomidory obieramy ze skórki i drobno siekamy. Kiełbasę kroimy w talarki. Doprawiamy wszystko solą i pieprzem. Całość dusimy przez około 20 minut do miękkości. Tak przygotowane leczo z cukinii doskonale smakuje ze świeżym pieczywem lub kaszą.

