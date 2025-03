Podstawowe składniki w leczo to papryka, pomidory i cebula, jednak w zależności od preferencji można dodać do niej różne dodatki, takie jak kiełbasa, pieczarki czy cukinia. Poniżej znajdziesz kilka wariantów na to, jak przygotować idealne leczo – zarówno tradycyjne, jak i wegetariańskie.

Klasyczne leczo, które łączy słodycz papryki z wyrazistym smakiem kiełbasy, to pożywna i aromatyczna potrawa. Kiełbasa dodaje daniu charakterystycznej intensywności, która doskonale komponuje się z warzywami. To pyszne jednogarnkowe danie świetnie smakuje podane z chlebem lub jako samodzielny obiad.

Składniki:

3 papryki czerwone,

2 żółte papryki,

3 marchewki,

1 średnia cukinia,

1 patison (opcjonalnie),

2 pętka kiełbasy śląskiej lub jałowcowej.

Sposób przygotowania:

Paprykę, cukinię i patisona (jeśli używasz) dokładnie obmyj pod bieżącą wodą i i wyszoruj powierzchnię. Pokrój w kostkę lub w talarki. Obierz ze skórki marchewkę i zetrzyj na tarce. Kiełbasę oczyść z błonki lub pokrój razem z nią w mniejsze plasterki. Uprzednio podsmaż na suchej patelni przez około 2 minuty. Włóż wszystkie składniki do dużego garnka i duś z wywarem warzywnym lub mięsnym przez około 2 godziny na małym ogniu. Dopraw na koniec do smaku.

fot. Leczo z kiełbasą/Adobe Stock, Piotr Krzeslak

Wersja wegetariańska leczo, w której główną rolę gra cukinia, idealnie sprawdzi się jako pyszny, lekkostrawny obiad. To zdrowa opcja dla osób, które preferują dania bezmięsne. Delikatne warzywa, w połączeniu z papryką i pomidorami, tworzą idealne, aromatyczne danie na letnie wieczory.

Składniki:

3 średnie cukinie,

3 czerwone papryki,

2 cebule białe lub czerwone,

300 ml wody lub bulionu warzywnego,

puszka pomidorów krojonych,

łyżeczka przecieru pomidorowego,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

łyżeczka majeranku.

Sposób przygotowania:

Cukinię i paprykę dokładnie wyszoruj pod bieżącą wodą. Cukinię obierz i pokrój w ćwiartki. Paprykę pokrój w cienkie paski, a cebulę w kostkę lub piórka. Zeszklij warzywa na patelni z odrobiną oliwy z oliwek lub oleju słonecznikowego. Dodaj pieprz i sól. Następnie przełóż je do głębokiego garnka i zagotuj z wodą lub bulionem warzywnym. Kiedy zacznie się gotować, dodaj pomidory z puszki oraz przecier i przyprawy. Całość dobrze wymieszaj. Duś przez 2-3 godziny na wolnym ogniu. Co jakiś czas wymieszaj łyżką i pilnuj, aby dno nie przypaliło się.

fot. Leczo z cukinią/Adobe Stock, New Africa

Pieczarki nadają leczo nieco głębszego, ziemistego smaku, doskonale równoważącego słodycz papryki i pomidorów. To wersja dla miłośników grzybów, która świetnie sprawdzi się zarówno na obiad, jak i na kolację, zwłaszcza w chłodniejsze dni.

Składniki:

3 średnie papryki,

400 g pieczarek białych lub brązowych,

2 średnie pęta kiełbasy,

300 ml wody,

opakowanie pomidorów z puszki,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

liść laurowy,

ziele angielskie.

Sposób przygotowania:

Pieczarki obierz z wierzchniej skórki i oskrob nóżki. Przesmaż na oliwie z oliwek przez około 3 minuty do zmiękczenia. Dodaj sól i pieprz, a następnie pokrojoną kiełbasę. Smaż całość razem przez ok. 10 minut. Paprykę sparz i pokrój w plasterki. Dodaj do całości i wlej wodę razem z pomidorami z puszki. Duś przez 30-40 minut na wolnym ogniu. Leczo możesz serwować z gotowanymi ziemniakami i kleksem ze śmietany.

fot. Leczo z pieczarkami/Adobe Stock, Monika

Oryginalne węgierskie leczo, które odznacza się intensywnym smakiem papryki, pomidorów i często dodawanej wędzonej kiełbasy, to prawdziwy klasyk wschodniej kuchni. Często wzbogacane jest o ostre przyprawy, takie jak papryka wędzona, które nadają daniu charakterystycznego pikantnego posmaku.

Składniki:

5 sztuk białej lub żółtej papryki,

1 kg pomidorów bez skórki,

1 kg cebuli,

łyżka smalcu,

1 łyżeczka wędzonej papryki w proszku,

2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku,

szczypta papryki chili,

pół łyżeczki mielonego pieprzu,

pół łyżeczki oregano,

1 płaska łyżeczka soli,

1 płaska łyżeczka cukru,

pół łyżeczki cząbru.

Sposób przygotowania:

Papryki umyj, usuń gniazda nasienne i pokrój papryki w paski. Pomidory sparz wrzątkiem, obierz ze skórki i pokrój w dużą kostkę. Cebule obierz i pokrój w pióra. Na dużej patelni lub w garnku rozgrzej łyżkę smalcu. Dodaj pokrojoną cebulę i smaż na średnim ogniu, aż stanie się miękka i lekko złocista. Do zeszklonej cebuli dodaj wędzoną paprykę, słodką paprykę w proszku, szczyptę chili, mielony pieprz, oregano, cząber oraz sól i cukier. Dokładnie wymieszaj, aby przyprawy połączyły się z cebulą. Następnie dodaj pokrojoną paprykę. Smaż warzywa razem przez około 10 minut, mieszając co jakiś czas, aż papryka lekko zmięknie. Gdy papryka zacznie mięknąć, dodaj pomidory i zmniejsz ogień. Gotuj wszystko pod przykryciem przez około 20-30 minut, aż warzywa będą miękkie, a leczo nabierze aromatu. Na koniec spróbuj dania i dopraw solą, pieprzem lub odrobiną chili według własnych upodobań.

fot. Leczo węgierskie/Adobe Stock, oksix

Leczo może, ale nie musi być daniem niskokalorycznym. Wszystko zależy od sposobu przygotowania. Jeśli zjemy leczo z kiełbasą, musimy się liczyć z tym, że w 100 g tego posiłku jest około 75 kcal. Jeżeli natomiast skusimy się na leczo wegetariańskie, powinniśmy wiedzieć, że w jego 100 g jest tylko około 30 kcal.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.06.2019.

