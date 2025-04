Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

500 g mięsa mielonego,

posiekana cebula,

ząbek czosnku,

400 g pomidorów z puszki,

opakowanie płatów makaronu do lasagne,

200 g żółtego tartego sera.

Reklama

Beszamel:

2 łyżki masła,

2 łyżki mąki,

300 ml mleka,

gałka muszkatołowa,

sól,

pieprz.

Przygotowanie:

Lasagne to płaty makaronu, które przekłada się różnymi rodzajami nadzienia. Popularna jest zapiekanka w wersji wegetariańskiej, np. lasagne ze szpinakiem, pieczarkami albo różnymi warzywami. Najbardziej tradycyjny przepis na to danie to jednak lazania z mięsem mielonym, czyli lasagne bolognese.

Lazania – przepis:

Na rozgrzanej oliwie przesmaż cebulkę i czosnek. Dodaj mięso i smaż rozgniatając drewnianą łyżką, aż się zrumieni. Następnie dodaj koncentrat pomidorowy, pomidory z puszki i przyprawy. Gotuj około 20 minut. Przygotuj beszamel: masło podgrzej z mąką w rondlu.Dolewaj partiami mleko, ciągle mieszając. W prostokątnym żaroodpornym naczyniu układaj warstwami płaty makaronu, sos beszamelowy i mięso z pomidorami, aż do wyczerpania składników, przy czym ostatnią warstwą musi być makaron polany sosem beszamelowym i posypany żółtym serem. Lazania z mięsem mielonym powinna piec się przez około 30 minut w temperaturze 180 stopni C.

Jakiego mięsa użyć do lazanii?

W przypadku tej wersji, najczęstszym wyborem jest mięso mielone - zarówno wołowe, wołowo-wieprzowe lub drobiowe. Wcześniej podsmażone jest łączone z sosem pomidorowym, który idealnie nasiąka.

Jeżeli masz mięso z rosołu - kawałki antrykotu, szpondru lub ścinki z korpusu z kurczaka - użyj je jako bazy i podgotuj w sosie warzywnym, aby nabrały smaku. Dla pewności dopraw solą, pieprzem oraz ziołami prowansalskimi.

Innym pomysłem jest szarpana wołowina lub wieprzowina, długo marynowana i pieczona przez 6-10 godzin w zależności od stopnia kruchości. Jeżeli jednak nie lubisz kawałków mięsa w lazanii, wystarczy zmielić je na gładko.

Czym zastąpić płaty makaronowe?

Jeżeli jesteś na diecie lub chorujesz na celiakię, płaty makaronowe w lazanii to wyzwanie. Istnieje kilka sposobów, jak je wymienić tak, aby nie stracić na smaku:

aby zrobić lazanię z cukinii, użyj cienko pokrojonych plastrów cukinii, która przełożysz warstwowo identycznie, jak makaron - nie musisz jej wstępnie podgotowywać,

bakłażan obierz dokładnie ze skórki i pokrój na cienkie kawałki, podobnie jak w przypadku cukinii - jest delikatniejszy i łatwiej się rozpada, ale trzyma mięso w całości.

Reklama

Inne przepisy na dania z makaronem:

Makaron z sosem serowymZapiekanka makaronowa z mięsem mielonym

30 najlepszych przepisów na dania z makaronem Przepis na domowy makaron