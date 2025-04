Lasagne klasycznie przyrządzana na bazie włoskiego makaronu, sosu beszamelowego i mielonego mięsa może smakować wyśmienicie na bazie samych warzyw! Zapiekane płaty bakłażana lub cukinii pod sosem z passaty i roztopionym serem Cheddar i mozzarella – sprawdź jak przygotować wegetariańską wersję lasagne!

Lasagne z cukinii

Oto składniki na lasagne z cukinii:

3 średnie cukinie

2 średnie marchewki

250 g mozzarelli

szczypta soli

szczypta pieprzu

opakowanie passaty

2 ząbki czosnku

suszone oregano

suszony tymianek

średnia cebula

Jak zrobić lasagne z cukinii?

Cukinię kroimy na bardzo cienkie plasterki i przekładamy na ręcznik papierowy. Posypujemy solą i pieprzem. Cebulę siekamy drobno i podsmażamy razem ze startą marchewką na rozgrzanej patelni. Dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek i dusimy przez 3-4 minuty. Dolewamy passatę i doprawiamy oregano i tymiankiem. Układamy plastry cukinii w naczyniu żaroodpornym i wylewamy porcję sosu. Przekładamy ponownie w ten sam sposób kilka razy, aż do zapełnienia naczynia. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i zapiekamy przez 35 minut. Tak przygotowana lasagne doskonale smakuje ze startym serem żółtym.

Lasagne warzywna

Oto składniki na warzywną lasagne:

płaty makaronu do lasagne

passata pomidorowa

szczypta soli

szczypta pieprzu

pieczarki

cukinia

2 ząbki czosnku

2 łyżki masła

łyżka mąki

pół szklanki mleka

Jak zrobić warzywną lasagne?

Passatę pomidorową doprawiamy solą, pieprzem oraz przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Sos beszamelowy przygotowujemy na bazie rozgrzanego masła i mąki. Dolewamy ciepłe mleko i zagęszczamy sos. Kroimy pieczarki i cukinię na cienkie plasterki. Wkładamy plastry makaronowe do naczynia żaroodpornego i zalewamy sosem pomidorowym. Kładziemy plasterki cukinii i pieczarek. Na koniec zalewamy beszamelem i zapiekamy. Pieczemy w rozgrzanym piekarniku do 180 stopni Celsjusza przez 35 minut. Tak przygotowaną lasagne podajemy na ciepło.

Lasagne z pieczarkami

Oto składniki na lasagne z pieczarkami:

100 g pieczarek

łodyga selera naciowego

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 średnie bakłażany

passata pomidorowa

200 g mozzarelli

garść startego cheddara

Jak zrobić lasagne z pieczarkami?

Pieczarki dokładnie obieramy i kroimy w plasterki. Seler naciowy myjemy i drobno siekamy. Passatę podgrzewamy w garnku i doprawiamy solą i pieprzem. Bakłażany przekrawamy i przekładamy na ręcznik papierowy. Układamy w naczyniu żaroodpornym i zalewamy passatą. Wkładamy plasterki pieczarek i seler naciowy. Powtarzamy czynność kilkukrotnie. Na koniec posypujemy startym cheddarem oraz mozzarellą. Lasagne zapiekamy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez 40 minut. Tak przygotowaną lasagne podajemy na ciepło z dodatkiem sosu czosnkowego.

