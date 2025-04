Sos bolognese to jeden z najsłynniejszych na świecie! Warto używać go nie tylko do spaghetti, lecz także do innych potraw - np. zapiekanek. Lasagne bolognese to pyszny pomysł na obiad, inspirowany kuchnią włoską.

Lasagne bolognese

Składniki:

500 g mięsa mielonego wołowego lub mieszanego

3 łodygi selera naciowego

2 małe marchewki

2 średnie cebule

3 ząbki czosnku

500 g przecieru pomidorowego

1,5 szklanki czerwonego wina

2 liście laurowe

suszony tymianek

1/4 kostki masła

4 łyżki mąki

łyżka soli

pół szklanki mleka

pół łyżeczki pieprzu

szczypta mielonej gałki muszkatołowej

150 g tartego parmezanu

kulka mozzarelli

opakowanie makaronu do lazanii

Przygotowanie

W głębokim garnku rozgrzej 2 łyżki oliwy. Usmaż pokrojone drobno warzywa. Dopraw solą i pieprzem. Rozgrzej rondel i wsyp mąkę pszenną. Dodaj masło. Mieszaj, aby nie przypalić na dnie garnka. Cienkim strumieniem wlej odrobinę mleka. Gotuj do uzyskania gęstej, budyniowej masy. Dopraw pieprzem, solą i gałką muszkatołową. W ten sposób uzyskasz sos beszamelowy. Do warzyw dodaj mięso mielone. Dodaj przecier pomidorowy, szklankę wina i przyprawy. Gotuj do momentu, aż się zredukuje i zmniejszy objętość. Na dno naczynia żaroodpornego wlej łyżkę sosu beszamelowego. Rozprowadź równomiernie. Nałóż płaty makaronu. Następnie nałóż mięso z warzywami, beszamel i tarty parmezan. Wykonuj tę czynność powtarzając kroki, do wykończenia składników. Na wierzchu ułóż ser mozzarella. Piecz w 200 stopniach Celsjusza przez 40 minut.

