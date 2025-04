Kurczaka z rożna w domowych warunkach możesz przygotować w piekarniku, na grillu lub na ognisku. Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie marynaty oraz czas, który surowe mięso w niej spędzi. Zobacz kilka ciekawych pomysłów.

Idealnym składnikiem marynaty do kurczaka z rożna jest miód. Do niego możesz dopasować dowolne składniki, np. słodką czy ostrą paprykę, czosnek albo zioła. Miód sprawia, że podczas wypiekania powstaje charakterystyczna glazura, a sama skórka staje się chrupiąca, ale soczysta.

Składniki:

ok. litra wody,

2 łyżki miodu,

kopiata łyżka soli,

łyżka słodkiej mielonej papryki,

1,5 łyżki suszonego czosnku,

3 łyżki oleju roślinnego,

świeżo zmielony pieprz.

Sposób przygotowania:

Najpierw przygotuj solankę - dokładnie rozpuść sól w wodzie, dodaj łyżkę suszonego czosnku, a następnie umieść w środku umytego kurczaka w całości. Odstaw na minimum 12 godzin. Po tym czasie wyjmij mięso i osusz je na ręczniku papierowym. Przygotuj marynatę. Połącz ze sobą wszystkie pozostałe składniki, a następnie dokładnie natrzyj mięso z każdej strony. Pokrytego marynatą kurczaka odstaw do lodówki na 2-3 godziny.

Marynatę tę, jeśli zmienisz proporcje i dopasujesz je do wagi mięsa, możesz wykorzystać także do przygotowania takich dań, jak:

fot. Marynata do kurczaka z rożna: przepis/Adobe Stock, _jure

Jeśli masz specjalny rożen do piekarnika, nie potrzebujesz grilla ani ogniska, ale musisz znać kilka tricków. Na ostatnim poziomie w piekarniku umieść głęboką blachę albo tackę (może to być np. duża forma do pieczenia ciast).

Piekarnik rozgrzej do temperatury 180 stopni. Gotowego, zamarynowanego kurczaka umieść w rożnie. Najprościej zrobić to w ten sposób: skrzyżuj nóżki i zwiąż je mocno sznurkiem, po czym obwiąż całego kurczaka dłuższym sznurkiem, zaginając skrzydełka do środka. Nabij kurczaka na szpikulec, zaczynając od szyi, dokręć z dwóch stron widełki i gotowe. Tak przygotowane mięso wstaw do piekarnika. Piecz ok. 70-100 minut.

Co ok. 20 minut otwórz piekarnik i polej kurczaka sosem, który wytopił się z mięsa do odstawionej na dole tacki. Na ostatnie 20 minut pieczenia ustaw termoobieg i nie polewaj już mięsa - skórka musi stać się sucha i chrupiąca.

fot. Kurczak z rożna przepis/Adobe Stock, taspho

Kurczak z rożna powinien być pieczony w zamknięciu, ale możesz zrobić go także na ognisku (jeśli oczywiście przygotujesz rożen oraz coś, na czym może stać. Wówczas gotowego kurczaka piecz nad żarem lub niewielkim ogniem. Mięso będzie potrzebować minimum godziny, aby być w stu procentach upieczony.

Jeśli chcesz przygotować mięso na grillu, najlepiej sprawdzi się urządzenie z zamykaną klapą. Zainstaluj w grillu rożen razem z mięsem i rozgrzej urządzenie do temperatury 160-180 stopni. Podłóż pojemnik/tackę na tłuszcz bezpośrednio pod kurczaka.

Zakryj grill i piecz kurczaka przez ponad godzinę. Co 20 minut polewaj go sokami z tacki, ale nie rób tego przez ostatnie 20 minut pieczenia – skórka musi zdążyć wyschnąć. Przed wyjęciem kruczka, sprawdź temperaturę mięsa. Włóż termometr między pierś a nóżki – jeżeli temperatura wyniesie ok. 85 st. C, zdejmij kurczaka z rożna.

Połóż kurczaka na talerz, przykryj go folia aluminiową i odstaw na 15 minut. Pokrój go i podawaj polanego sosem z tacki odciekowej.

