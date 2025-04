Kurczak z pieczarkami to idealna opcja, gdy chcesz przygotować szybki, prosty i smaczny obiad. Możesz go serwować z ryżem, makaronem lub kaszą, ale świetnie będzie smakował również podawany ze zwykłym pieczywem. Do przyrządzenia potrawy potrzebujesz tylko piersi z kurczaka, czosnku, bulionu drobiowego, białego wina, oliwy z oliwek, masła, mąki ziemniaczanej, pieczarek, natki pietruszki, szczypiorku oraz soli i pieprzu.

Oto składniki na kurczaka z pieczarkami według Kasi Bukowskiej:

podwójna pierś z kurczaka,

4 ząbki czosnku,

1/2 szklanki bulionu drobiowego,

1/2 szklanki białego wina,

2 łyżeczki oliwy,

2 łyżeczki roztopionego masła,

1/2 kg pieczarek,

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej,

natka pietruszki,

szczypiorek,

pieprz,

sól.

Jak zrobić kurczaka z pieczarkami? Oliwę wymieszaj z roztopionym masłem. Pierś z kurczaka pokrój w kostkę. Pokrój też pieczarki i czosnek, a natkę pietruszki i szczypior posiekaj. Na rozgrzaną patelnię wlej połowę tłuszczu. Kurczaka dopraw solą i pieprzem, wrzuć na patelnię. Podsmażaj go 2-3 minuty i obróć na drugą stronę, smaż jeszcze chwilkę, a potem zdejmij z patelni. Na patelnię wlej resztę tłuszczu i przesmaż na nim czosnek oraz pieczarki. Dopraw odrobiną soli oraz pieprzu.

Do podsmażonych pieczarek dodaj kurczaka, wlej bulion i białe wino. Mąkę ziemniaczaną wymieszaj z 2 łyżkami zimnej wody. Wlej na patelnię, aby zagęścić sos. Do kurczaka z pieczarkami dodaj teraz posiekaną natkę i szczypiorek. Wymieszaj i serwuj!

