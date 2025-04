Kurczak w mleczku kokosowym to propozycja na obiad z lekką nutką orientalną. Najlepiej serwować go z ryżem lub makaronem ryżowym. Dodaj do dania też groszek i curry, aby wzbogacić jego smak!

Składniki na kurczaka w mleczku kokosowym to:

podwójna pierś z kurczaka,

curry,

165 ml mleczka kokosowego,

puszka groszku zielonego.

Kurczak w mleczku kokosowym z curry i groszkiem to naprawdę proste danie! Pierś z kurczaka pokrój w kostkę i dopraw dużą ilością curry. Na patelni rozgrzej olej lub oliwę i podsmaż na nim mięso. Gdy kurczak się przyrumieni, wlej na patelnię mleczko kokosowe. Do potrawy dodaj puszkę groszku, kilka minut przesmaż i dokładnie wymieszaj. Danie serwuj z ryżem!