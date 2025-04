Pierś umyj, osusz i przekrój na pół. W każdej natnij kieszonkę. Każdą natrzyj przyprawą do kurczaka. Ser zetrzyj na grubej tarce. Do nałóż pieczarki i ser.

Bazylię wymieszaj z oregano, ostrą i słodką papryką. Przykryj folią spożywczą i odstaw do lodówki co najmniej na pół godziny.

Na patelni rozgrzej olej i masło. Włóż piersi. Usmaż na średnim ogniu na złoty kolor. Następnie przełóż je do formy żaroodpornej, wstaw na 15 minut do piekarnika nagrzanego do temperatury 190 st. C. Pokrój w plastry.