Królik przyrządzany w piekarniku lub na grillu czy ognisku to szlachetne mięso, które warto zamarynować przed obróbką. Czosnek, szałwia, bazylia czy rozmaryn roztarty z masłem zapobiegnie wysuszeniu powierzchni mięsa. Sprawdź nasze pomysły na doskonały obiad!

Reklama

Królik z piekarnika

Oto składniki na królika z piekarnika:

średni królik

1/3 kostki masła

pół szklanki płynnego miodu

2 łyżki musztardy

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta curry

Jak zrobić królika z piekarnika?

Królika dokładnie myjemy i układamy w dużym naczyniu żaroodpornym. Miód, masło, musztardę oraz przyprawy dokładnie miksujemy. Tak powstałą mieszanką nacieramy królika i pozostawiamy na pół godziny w lodówce. Pieczemy w nagrzanym piekarniku do 200 stopni Celsjusza przez 20 minut. Podajemy z pieczonymi warzywami i ulubionym sosem.

Jakie przyprawy do królika?

Mięso królika należy odpowiednio zabezpieczyć przed wyschnięciem podczas pieczenia. Przyprawy wymieszane z masłem lub margaryną doskonale nawilżają wierzch pieczeni.

Z powodzeniem możemy dodać posiekaną pietruszkę, rozmaryn, szałwię, liść laurowy, trawę cytrynową, ziarna kolendry oraz bazylię.

Przygotowując marynatę do namoczenia królika możemy bazować na miodzie, czerwonym winie, oliwie z oliwek lub skarmelizowanych owocach.

Przyrządzając mięso na grilla ważne jest, aby dodać smaku zapobiegając wysuszeniu w wysokiej temperaturze. Wystarczy sporządzić bazową marynatę z soku z limonki lub cytryny z odrobiną oliwy z oliwek.

Królik z warzywami

Oto składniki na królika z warzywami:

średni królik

3 małe cebule

4 marchewki

5 ziemniaków

200 g pieczarek

szczypta soli

szczypta pieprzu

łyżka papryki czerwonej suszonej

szczypta mąki

3 łyżki masła

oliwa z oliwek

Jak zrobić królika z warzywami?

Królika dokładnie oczyszczamy i obmywamy. Pokrywamy mieszanką przygotowaną z mąki, papryki suszonej i soli. Podsmażamy na patelni z dodatkiem masła i posiekanej cebuli, aby zamknąć soki we wnętrzu mięsa. Kroimy marchewki, pieczarki oraz ziemniaki na mniejsze kawałki. Dodajemy do podsmażonego wcześniej królika i dusimy przez 2-3 minuty. Następnie przekładamy do dużego, szklanego naczynia żaroodpornego i układamy wokół warzywa. Pieczemy pod przykryciem w rozgrzanym piekarniku do 200 stopni Celsjusza. Podajemy z sosami na ciepło lub na zimno.

Reklama

Sprawdź inne przepisy na obiad