Krokiety to chrupiące danie naleśnikowe, wypełnione sycącym farszem. Przyrządzane z ziemniaków, szpinaku lub mięsa wspaniale łączą się z gęstymi sosami. Sprawdź nasze przepisy i pomysły na krokiety, które znane jest pod wieloma postaciami w wielu krajach świata!

Reklama

Krokiety z mięsem: przepis

Oto składniki na krokiety z mięsem:

Naleśniki:

1,5 szklanki mleka

pół szklanki ciepłej wody

2 łyżki oleju

szczypta soli

2 szklanki mąki pszennej

Farsz:

400 g mięsa wołowego lub wieprzowego

400 g mięsa z kurczaka

namoczona bułka tarta w mleku ( 100 g )

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić krokiety z mięsem?

Wszystkie składniki potrzebne do przygotowania naleśników miksujemy za pomocą blendera. Smażymy na rozgrzanej patelni z odrobiną oleju. Mięso wieprzowe, wołowe i z kurczaka dusimy na patelni lub w rondlu. Następnie mielimy całość przez maszynkę do uzyskania gładkiej i zwartej masy. Tak przyrządzony farsz doprawiamy solą i pieprzem. W naleśniki zawijamy porcję farszu i dokładnie zamykamy rulonik. Tak przyrządzone krokiety możemy dodatkowo obtoczyć w mace, jajku i bułce tartej. Następnie usmażyć z każdej strony na złoty kolor.

Krokiety ze szpinakiem: przepis

Oto składniki na krokiety ze szpinakiem:

wcześniej przygotowane naleśniki

400 g szpinaku

średnia cebula

3 ząbki czosnku

garść siekanych orzechów

pół szklanki namoczonej bułki tartej

oliwa z oliwek

jajko

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić krokiety ze szpinakiem?

Szpinak dokładnie obmywamy i oczyszczamy z piasku. Osuszamy ręcznikiem papierowym. Siekamy cebulę i przeciskamy czosnek przez praskę. Podsmażamy na rozgrzanej patelni z dodatkiem oliwy. Dokładamy szpinak i dusimy do momentu aż zmięknie i skurczy się. Orzechy podprażamy i dorzucamy do całości. Tak przyrządzony farsz krokietów nakładamy do wcześniej przygotowanych naleśników. Doprawiamy solą i pieprzem. Każdy rulonik obtaczamy w mące, jajku i bułce tartej. Smażymy na złoty kolor z obu stron. Przygotowane krokiety serwujemy z dodatkiem sosu czosnkowego lub śmietany.

Krokiety ziemniaczane: przepis

Oto składniki na krokiety ziemniaczane:

pół kilo ziemniaków

olej

250 g mielonego mięsa wołowego

średnia cebula

szczypta soli

szczypta pieprzu

mąka do obtoczenia

3 jajka

bułka tarta do obtoczenia

Jak zrobić krokiety ziemniaczane?

Ziemniaki dokładnie myjemy i obieramy ze skórki. Gotujemy w osolonej i wrzącej wodzie. Dokładnie rozgniatamy ziemniaki na puree. Rozgrzewamy olej na patelni i podsmażamy posiekaną cebulkę wraz z mięsem. Doprawiamy solą i pieprzem. Mieszamy razem z zgniecionymi ziemniakami. Odstawiamy do ostudzenia. Masę ziemniaczaną dzielimy na 8 do 9 części i rolujemy owalne krokiety. Wstawiamy do zamrażarki na pół godziny. Tak przygotowane krokiety smażymy na głębokim oleju, wcześniej obtoczone w bułce tartej.

Reklama

Zobacz inne przepisy na obiad