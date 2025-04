Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

4 dość grube plastry karkówki

20 dag pieczarek

łyżka masła

3 łyżki mąki

jajko

2 łyżki mleka

szklanka tartej bułki

olej do smażenia

5 dag żółtego sera

natka pietruszki

mielona papryka słodka lub ostra

sól

pieprz

Przygotowanie:

1. Plastry mięsa rozbij młotkiem kuchennym.

2. Oprósz solą, pieprzem i mieloną papryką, wstaw na godzinę do lodówki.

3. Pieczarki oczyść, opłucz, pokrój w plasterki.

4. Przesmaż na maśle, odparuj cały płyn.

5. Dopraw do smaku solą i pieprzem.

6. Na jeden talerzyk wysyp mąkę, w drugim roztrzep jajko z mlekiem, na trzecim umieść tartą bułkę.

7. Kotlety panieruj w mące, jajku i w tartej bułce.

8. Kładź na patelni z rozgrzanym olejem i smaż z dwóch stron na złoty kolor.

9. Zdejmij kotlety z patelni, ułóż na blaszce do pieczenia.

10. Na każdym połóż trochę pieczarek, posyp startym serem.

11. Wstaw do piekarnika o temperaturze 180°C i trzymaj ok. 10 min (by ser się rozpuścił).

12. Posyp posiekaną natką.