Kotlety z bobu zawierają w sobie również subtelny dodatek marchewki i świeżych ziół. Możesz być nieco zaskoczona, ponieważ polecamy dołączenie do nich nieco listków aromatycznej mięty. W duecie z czosnkiem tworzy ona niezwykle ciekawe połączenie smakowe. Kotlety możesz zaserwować np. z sosem tzatziki i ryżem, warto dorzucić też pyszną surówkę.

Oto składniki na kotlety z bobu według Kasi Bukowskiej:

pęczek natki pietruszki,

garść świeżej mięty,

1 duża marchewka,

2 ząbki czosnku,

1 i 1/2 szklanki bobu (ugotowanego i obranego),

1/2 szklanki bułki tartej,

1 jajko,

olej do smażenia,

pieprz,

sól.

Zobacz też przepis na pierożki z bobem

Jak zrobić kotlety z bobu? Do miski wrzuć ugotowany i obrany bób, dodaj przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku i posiekaną natkę pietruszki oraz miętę. Do masy na kotleciki z bobu dodaj jajko, pieprz oraz sól. Całość wymieszaj, zmiksuj blenderem. Gdy masa będzie jednolita, dodaj do niej marchewkę. Obierz ją i zetrzyj ja na tarce. Oceń konsystencję masy - jeśli będzie dość gęsta, poprzestań teraz na dodaniu 1/4 szklanki bułki tartej. Jeśli stanie się rzadka, dodaj więcej. Z masy formuj kotleciki z bobu. Każdy obtaczaj w bułce i smaż na rozgrzanym tłuszczu, aż będą rumiane z obu stron.

