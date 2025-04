Kotlety mielone to jedno z najbardziej ulubionych dań obiadowych w Polsce. Nic w tym dziwnego, w końcu są smaczne, proste w przygotowaniu i pasują do wszystkiego. Możesz podać je z ryżem, gotowanymi ziemniakami lub kopytkami i zawsze będą smakować równie dobrze.

Reklama

Pasują również do każdej surówki do obiadu. Nasze kotlety mielone do tego są o wiele zdrowsze. Zamiast smażyć je na głębokim oleju, upiecz je w piekarniku. Będą równie soczyste i chrupiące z wierzchu, a unikniesz nadmiaru tłuszczu. Jak przygotować mielone w wersji fit?

Składniki:

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1 łyżeczka kuminu,

1 łyżeczka curry,

1 czerstwa bułka namoczona w wodzie lub mleku,

1 duże jajko,

250 g pieczarek,

1 duża cebula,

500 g kalafiora,

kawałek sera żółtego,

natka pietruszki,

500 g mielonego mięsa z indyka,

pieprz i sól do smaku.

Sposób przygotowania:

Bułkę namocz w wodzie lub mleku. Mięso umieść w misce, dodaj starty na grubych oczkach kalafior. Dodaj 1/2 szklanki startego sera żółtego. Cebulę i pietruszkę drobniutko posiekaj, podobnie jak pieczarki. Dodaj je do masy mięsnej. Wbij jajko i dołóż namoczoną oraz odciśniętą bułkę. Masę na kotlety mielone dopraw podanymi powyżej przyprawami. Wszystko wyrób dłońmi. Formuj kotlety i układaj je na blaszce. Kotlety mielone piecz w 200 stopniach przez 45 minut. Smacznego!

Reklama

Więcej przepisów na kotlety:

Kotlety z kaszy jaglanej

Kotlety mielone z pieczarkami

Kotlety z kalafiora

Kotlety jajeczne

Kotlety mielone z indyka