Składniki:

około 10-12 śliwek

500 g ziemniaków

szklanka mąki

jajko

szczypta soli

szczypta cukru

szczypta cynamonu

Przygotowanie

Śliwki dokładnie umyj i wydrąż pestki. Osusz za pomocą ręcznika papierowego. Ziemniaki obierz i ugotuj przez 20 minut we wrzącej i osolonej wodzie. Przełóż przez praskę i dokładnie zgnieć. Połącz z mąką i jajkiem. Zagnieć i włóż do każdej kuli po jednej śliwce. Ugotuj w wodzie i przełóż na patelnię i podsmaż z bułką tartą i cynamonem na maśle.

Składniki:

szklanka mąki ryżowej

szczypta soli

pół kostki masła

2 jajka

pół szklanki mąki pszennej

ok. 15 śliwek

¼ szklanki cukru

szklanka bułki tartej

Przygotowanie

W dużej misce dokładnie zmiksuj za pomocą miksera jajko, masło oraz dopraw solą. Stopniowo dodaj przesianą mąkę.Całość przełóż na stolnicę oprószoną mąką. W międzyczasie umyj śliwki i przekrój na pół. Wyjmij pestki. Z ciasta wykrój krążki i włóż do środka nadzienie ze śliwek i cukru. Następnie ugotuj we wrzącej i osolonej wodzie przez 8 minut od wypłynięcia. Tak przygotowane knedle ze śliwkami podsmażamy na patelni z dodatkiem bułki tartej. Możesz je podawać również z jogurtem greckim lub dżemem.

fot. Adobe Stock

Składniki:

4 duże ziemniaki

2 jajka

szczypta soli

2 szklanki mąki kokosowej

ok. 15 śliwek

pół szklanki wiórków kokosowych

¼ szklanki cukru

Przygotowanie

Na początku dokładnie obierz i umyj ziemniaki, gotuj do miękkości, odcedź i ostudź. W misce zmiksuj jajka i stopniowo dodajemy mąkę kokosową. Ziemniaki przetrzyj przez tarkę i dodaj do masy. Ugnieć ciasto i formuj mniejsze kulki. Do każdej z nich włóż umytą, przekrojoną śliwkę i dosyp odrobinę cukru. Gotuj we wrzącej wodzie przez 8 minut od wypłynięcia. Na suchej patelni podpraż wiórki kokosowe na złoty kolor i posyp odcedzone knedle. Tak przygotowane knedle posyp mielonym cynamonem.

fot. Adobe Stock

Składniki:

200 g kremowego sera

200 g mąki

jajko

szczypta soli

15 dużych śliwek

100 g bułki tartej

3 łyżki masła

Przygotowanie

Kremowy ser ubij razem z jajkiem oraz masłem. Dosyp stopniowo przesianą mąkę i sól. Śliwki dokładnie umyj i przepołów wyciągając pestki. Włóż w środek każdej kuli ciasta. Gotuj we wrzącej i osolonej wodzie przez 8 minut od wypłynięcia. Następnie podsmaż na maśle z dodatkiem bułki tartej na złoty kolor.

Knedle zaraz po przygotowaniu najlepiej ugotować w wodzie i przełożyć do pojemnika próżniowego lub z wieczkiem. W przeciwnym razie szybko wyschną i z wierzchu będą dość twarde.

Innym sposobem jest nawilżenie ich oliwą z oliwek lub olejem zaraz po ugotowaniu. Przykryj je bawełnianą ściereczką lub owiń folią aluminiową i przełóż do lodówki. Przechowuj do 3 dni.

Najlepszym pomysłem jest zamrożenie. Zaraz po ugotowaniu obtocz je w niewielkiej ilości oleju i ułóż na półmisku. Przełóż go do zamrażalnika na przynajmniej godzinę. Wyjmij i odseparuj knedle. Wsyp do woreczka foliowego lub plastikowego pudełka i zamroź.

