Kluski śląskie z dziurką, zwane też gumiklejzami, robi się jedynie z dwóch składników: ugotowanych i przeciśniętych przez praskę ziemniaków oraz mąki ziemniaczanej. Od tradycyjnych kopytek różnią się nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim konsystencją. Są gąbczaste, ciągnące się i naprawdę pyszne.

Najlepiej smakują z mięsem, na przykład gulaszem z indyka lub polędwiczkami w sosie grzybowym. Niezastąpionym daniem są też kluski śląskie ze skwarkami z boczku! W wersji wegetariańskiej zaś możesz je podać z sosem pieczarkowym lub po prostu okraszone cebulką. Jak zrobić idealne kluski śląskie?

Niektórzy dodają do nich jajko, my jednak postawiłyśmy na tradycyjny przepis, który opiera się jedynie na ziemniakach i skrobi. Takie kluski śląski wychodzą delikatne, miękkie i idealnie pasują do każdego dania!

Składniki:

2 kg ziemniaków,

mąka ziemniaczana,

sól,

łyżka oleju.

Przygotowanie:

Ziemniaki ugotuj w osolonej wodzie. Gdy odrobinę ostygną, przepuść je przez praskę i umieść w misce, lekko je uklepując na dnie. Wyjmij 1/3 ziemniaków i w to miejsce wsyp mąkę ziemniaczaną. Całość dokładnie wymieszaj. Jeśli ciasto jest zbyt rzadkie, dodaj więcej mąki ziemniaczanej. Bierz po 1 łyżce masy i formuj z niej lekko spłaszczoną kuleczkę. Na środku za pomocą małego palca zrób małe wgłębienie. W garnku zagotuj wodę. Osól ją i dodaj łyżkę oleju. Kluski śląskie gotuj przez około 5 minut od wypłynięcia na powierzchnię. Smacznego!

