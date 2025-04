Kluski śląskie, jak sama nazwa wskazuje, są na Śląsku bardzo popularnym daniem. Stały się jednak znane w całej Polsce - zarówno jako samodzielna potrawa, jak i jako dodatek do mięs. To rodzaj klusek ziemniaczanych, które są przyrządzane z gotowanych ziemniaków oraz mąki. Ich kształt to zazwyczaj forma lekko spłaszczonej kulki z wgłębieniem na środku.

Składniki:

20 dag mąki ziemniaczanej,

1 kg ziemniaków,

15 dag słoniny,

2 cebule,

jajko.

Słoninę posiekaj w kosteczkę i smaż, aż powstaną przyrumienione skwarki. Cebulę obierz i pokrój, dodaj do słoniny, smaż aż cebulka będzie zeszklona. Ugotuj ziemniaki, odcedź, wystudź i zmiel w maszynce do mielenia mięsa (możesz też przecisnąć je przez prasę). Masę ziemniaczaną przełóż do miski, uklep i podziel na 4 mniej więcej równe części. W środku masy na kluski śląskie stwórz wgłębienie, wbij w nie jajko i wsyp mąkę ziemniaczaną. Wyrabiaj, aż masa przestanie się kleić i zacznie łatwo odchodzić od rąk. Jeśli potrzeba, dosyp do niej więcej mąki. Z masy uformuj kulki, palcem zrób w nich niewielkie wgłębienia. Gotuj w osolonym wrzątku - po wypłynięciu na powierzchnię odczekaj jeszcze 4 minuty. Wyjmij, odsącz z wody, podawaj ze słoniną i cebulą.

fot. Adobe Stock

Składniki:

500 g mięsa wołowego lub wieprzowego,

2 łyżki oleju,

1 cebula,

słodka papryka mielona,

2 łyżeczki mąki pszennej,

2 szklanki bulionu,

sól,

pieprz,

1/2 łyżeczki curry,

3 ziela angielskie,

2 listki laurowe.

Rozgrzej olej. Mięso pokrój w kostkę i wrzuć na patelnię. Posyp pieprzem, solą i papryką słodką. Mięso smaż, często mieszając, aż będzie mocno zrumienione. Dodaj drobno posiekaną cebulkę i przesmaż. W rondlu doprowadź do wrzenia bulion, dodaj ziele angielskie i listki laurowe. Przełóż do niego również mięso z cebulą. Ponownie dopraw solą i pieprzem, dodaj curry. Gdy sos zacznie się gotować, zagęść go mąką. Gotuj jeszcze przez 10-12 minut.

fot. Adobe Stock

Składniki:

cebula,

1 ząbek czosnku,

300 g pieczarek,

łyżka masła,

łyżka oliwa,

1/3 szklanki kremówki,

pieprz,

sól.

Przygotowanie:

Pieczarki umyj, obierz i pokrój na plasterki. Cebulę obierz i posiekaj w kosteczkę, a czosnek obierz i przeciśnij na tarkę. Rozgrzej na patelni oliwę i przesmaż cebulę, czosnek i pieczarki. Smaż przez 7-8 minut, aż pieczarki zmniejszą swój rozmiar i staną się przyrumienione. Teraz dodaj masło, pieprz oraz sól, smaż przez 5 minut. Wlej do sosu śmietanę kremówkę, zagotuj wszystko razem i zdejmij z ognia.

